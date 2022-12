NYT acusa deputado eleito nos EUA de mentir no currículo

Divulgação Deputado eleito nos EUA George Santos é acusado pelo NYT de mentir em biografia

O jornal New York Times afirma que George Santos , filho de brasileiros eleito no mês passado à Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, teria mentido em seu currículo.

O jornal afirma que Santos não trabalhou no Citigroup nem no Goldman Sachs. As informações estão na sua biografia do jovem político.

O deputado eleito pelo distrito de Long Island, no estado de Nova York, também teria mentido em relação à sua formação acadêmica. O jornal afirma que não encontrou ‘evidências reais’ em todo conteúdo informado no currículo.

Santos deu publicidade sobre cuidar de uma organização de resgate de animais. Assim como outras informações no currículo, a apuração do jornal também não encontrou registros da entidade.

A Baruch College não confirmou seus estudos e o jornal também não encontro registros de propriedades que o filho de brasileiros alegou possuir com sua família nos Estados Unidos.

O advogado que representa Santos, afirmou ao jornal que ‘há inimigos do político no jornal que querem atacar a reputação dele’.

A eleição de Santos protagonizou uma disputa histórica nos EUA para novos membros da Câmara e do Senado pois ele e seu rival democrata são abertamente gays.

O republicano George Santos venceu o democrata Robert Zimmerman no 3º Distrito do Congresso de Nova York, ocupando a cadeira do democrata Tom Suozzi.

