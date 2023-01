Nvidia irá permitir jogar Fortnite em veículos da BYD, Kia e Hyundai

Divulgação Das fabricantes parceiras, apenas BYD oferece carros elétricos no Brasil, mas seus veículos que receberão a tecnologia não foram desenvolvidos ainda

Quem é ligado no mundo da tecnologia e dos games conhece a NVIDIA de longa data. A fabricante é responsável por processadores gráficos para computadores e videogames, e desde a virada do século se tornou referência no ramo. Agora, a fabricante irá permitir que jogos de última geração sejam executáveis em veículos, graças à tecnologia GeForce NOW .

O serviço utiliza servidores em nuvem para armazenar e rodar os jogos, que serão disponibilizados nos carros por meio de streaming . Segundo a Nvidia, modelos da Hyundai , Kia , BYD e Polestar serão os primeiros a oferecer a tecnologia em seus veículos, sempre em exemplares 100% elétricos .

Segundo a empresa, os usuários que utilizarem o sistema terão uma experiência igual ou até melhor do que quem utiliza o GeForce NOW em computadores, notebooks, ou celulares, e ainda poderão contar com o benefício de um passatempo durante as paradas para recarga dos veículos.

Passageiros que viajam no banco traseiro também poderão aproveitar o serviço, desde que o veículo tenha telas disponíveis.

Divulgação/Volvo Volvo EX90 conta com sistemas da Nvidia integrados à sua central multimídia, mas a marca não foi anunciada como parceira no projeto, pelo menos por enquanto

Atualmente a Nvidia afirma que o GeForce NOW conta com cerca de 800 títulos em sua biblioteca , incluindo jogos populares como Fortnite , Cyberpunk 2077 , Battlefield 4 , The Witcher 3: Wild Hunt e Far Cry 6 , e também permite a conexão com a biblioteca do usuário nas principais plataformas de games como Steam e Epic Games .

“Computação acelerada, IA e conectividade estão proporcionando novos níveis de automação, segurança, conveniência e diversão para o veículo”, afirma Ali Kani, vice-presidente da divisão automotiva da NVIDIA. “A capacidade de transmitir títulos populares das bibliotecas dos gamers, juntamente com dezenas de games gratuitos, elevará a experiência de infoentretenimento no veículo a novos patamares”, destaca.

“A convergência das tecnologias automotivas e de games é extremamente promissora e o GeForce NOW mostra como é possível levarmos entretenimento de qualidade para espaços que até pouco tempo eram impensáveis”, ressalta Marcio Aguiar, diretor da divisão Enterprise da NVIDIA para América Latina.

Segundo a fabricante, os veículos do grupo Hyundai (Hyundai, Kia e Genesis) já contam com o sistema Nvidia Drive , e serão atualizados para receberem o GeForce Now , assim como a Polestar. A BYD , por sua vez, se comprometeu a utilizar o sistema em futuros veículos que desenvolver .

Por se tratar de um serviço de streaming, dependerá de uma conexão com a internet e resta saber como o usuário irá conectar um controle para facilitar a jogatina . Mais detalhes deverão ser revelados durante a CES , que acontece entre 5 e 8 de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O serviço deverá estar disponível inicialmente nos Estados Unidos e Europa, chegando logo depois na China e outros mercados asiáticos antes de chegar ao Brasil.

Fonte: IG CARROS