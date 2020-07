‘Nuvem rolo’ chama atenção de moradores em Aracruz

Fenômeno foi registrado nesta terça-feira (14), na Praia dos Padres.

O fenômeno meteorológico conhecido como “nuvem rolo” chamou a atenção de moradores na tarde desta terça-feira (14), em Aracruz. Um vídeo, que foi gravado com a velocidade aumentada, mostra o deslocamento da nuvem no céu.

A gravação foi feita na Praia dos Padres, por volta das 14h20, pelo agrônomo aposentado Roberto Alves Barroso. Ele contou que pratica pesca esportiva e flagrou a nuvem quando voltava para a areia.

“Saí para pescar mais cedo e tinha previsão da virada do tempo. Quando estava em alto mar, já tinha visto muito longe no horizonte a formação de nuvens. Atracamos o barco e eu fui dar um mergulho. Quando voltei, a nuvem surgiu numa questão de segundos”, disse.

Ele, então, deixou o celular gravando na modalidade time-lapse, um processo cinematográfico em que a freqüência de cada quadro por segundo de filme é muito menor do que aquela em que o filme será reproduzido. Quando visto a uma velocidade normal, o tempo parece correr mais depressa.

Ainda de acordo com Roberto, logo após a passagem da nuvem, o tempo fechou e ventos fortes atingiram a região. “Teve vendaval, começou a voar barraquinha, guarda-sol. Eu acompanho a previsão, já tinha o aviso de que o vento ia virar hoje, mas chegou mais cedo. O mar se transformou depois disso”, contou.

Meteorologista explica

De acordo com o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fenômeno é comum na faixa litoral do Brasil, em particular no litoral Sul e Sudeste.

A “nuvem rolo” é alongada, tipicamente baixa – entre 100 e 300 metros de altura -, em forma de tubo, que parece girar lentamente em torno de seu eixo horizontal. Ela também é solitária, ou seja, não é suplementar a um outro tipo de nuvem.

Segundo ele, a formação deste tipo de nuvem ainda não é um consenso entre a comunidade científica de Meteorologia, a teoria mais aceita é que o processo de formação da “nuvem rolo” está relacionado quando há um contraste entre massas de ar de diferentes tipos, temperaturas, umidade, densidade e o forte cisalhamento do vento, ou seja, a brusca mudança de direção e velocidade.