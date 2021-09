Nuuvem dá desconto em mais de 1.500 jogos na promoção de 10 anos da loja

Reprodução Promoção na Nuuvem

A Nuuvem está comemorando seu aniversário de 10 anos com uma promoção com mais de 1.500 ofertas de jogos para PC. Até 10 de setembro, é possível encontrar games com descontos de até 90%, incluindo títulos de peso — como Red Dead Redemption 2 e Resident Evil Village —, indies de sucesso — como Ori and the Blind Forest e Little Nightmares II —, e até pré-vendas — como Battlefield 2042 e Tales of Arise.

Na promoção, que dura até às 23h59 de 10 de setembro, a Nuuvem separou duas seleções especiais de jogos: a Seleção de Anuuversário e a Seleção Super Indies. Cada uma delas traz 10 games com descontos agressivos, que podem chegar a até 84%.

Veja, logo abaixo, os games das seleções especiais da Nuuvem:

Seleção de Anuuversário

Jogo Preço atual Desconto Batman Arkham City – Game of the Year Edition R$ 7,49 79% Devil May Cry 5 – Deluxe Edition R$ 62,49 29% DRAGON BALL Z: KAKAROT R$ 44,99 71% Grand Theft Auto V: Premium Online Edition R$ 33,33 50% Metal Gear Rising – Revengeance R$ 12,49 75% Middle-earth: Shadow of Mordor – Game of the Year Edition R$ 10,99 78% Mortal Kombat 11 Ultimate R$ 129,99 48% Red Dead Redemption 2 R$ 160,13 33% RESIDENT EVIL 3 R$ 39,99 69% TEKKEN 7 R$ 19,49 84%

Seleção Super Indies

Jogo Preço atual Desconto Darkest Dungeon R$ 11,50 74% Eco R$ 44,99 22% Hotline Miami 2: Wrong Number – Digital Special Edition R$ 8,75 74% Little Nightmares II R$ 109,99 31% Ori and the Blind Forest: Definitive Edition R$ 49 16% Overcooked! All You Can Eat R$ 79,99 33% Patron R$ 32,99 13% Shovel Knight: Treasure Trove R$ 44,99 40% Starbound R$ 12,49 50% SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE R$ 21,49 46%

Uma planilha com as mais de 1.500 ofertas da promoção de 10 anos da Nuuvem está disponível no site da loja para ser consultada a qualquer hora.

Durante a promoção também é possível aproveitar o Nuuvem Select. Esse sistema permite aos usuários montarem pacotes com dois jogos pagando preços especiais. Os combos têm três níveis — Bronze (R$ 44,99), Prata (R$ 69,99) e Ouro (R$ 99,99) —, cada um deles com games distintos.

Nuuvem oferece desconto em assinaturas do Xbox

Além da promoção de jogos para PC, a Nuuvem também oferece descontos no Xbox Game Pass e Xbox Live com o cupom 25NUUBOX, que garante R$ 25 reais nas assinaturas dos serviços da Microsoft tanto para PC quanto para consoles.

Nuuvem faz sorteio de R$ 20 mil em vales-compras

A loja ainda vai sortear mais de R$ 20 mil para os usuários que comprarem games durante o período da promoção. Serão sorteados quatro vales-compra de R$ 5 mil e um de R$ 2,5 mil que poderão ser usados para comprar peças de PC, periféricos, consoles e jogos.

Para participar do sorteio é simples: a cada R$ 60 reais gastos na Nuuvem em uma única compra, realizada até o dia 10 de setembro, o usuário ganha um número da sorte. Também é possível acumular números para aumentar as chances de vencer. O resultado será divulgado no dia 28 de setembro nas redes sociais da loja.

Ourocard Visa do Banco do Brasil dá cashback de R$ 50

Vale mencionar também que a Nuuvem tem parceria com o Banco do Brasil e a Visa para oferecer cashback de R$ 50 em compras a partir de R$ 200 pagas com cartão de crédito Ourocard Visa. Para resgatar o dinheiro, é preciso ter cadastro na plataforma Vai de Visa e confirmar a participação por lá.

O cashback vale para todos os produtos da Nuuvem, incluindo jogos para PC, gift cards para PlayStation e Xbox, games e créditos da Nintendo, e saldo para títulos mobile.