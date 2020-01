Nutrólogo ensina detox radical de 2 dias; veja cardápio completo

Passou Natal, Ano Novo, churrasco do dia 1º e os memes que mostram o quanto a galera exagerou nessa época se multiplicam nas redes sociais. E agora, o que fazer? Segundo médico nutrólogo Alexandre Gomes de Azevedo, dá para investir em um detox bem radical para preparar o corpo para um ano mais saudável.

O detox exclui as carnes vermelhas e é baseado em sucos e sopas. Como trata-se de um cardápio composto apenas por líquidos, a dieta deve ser feita com cuidado e por apenas dois dias .

“Ela não deve ser prolongada por mais tempo justamente por ser bem restritiva. Caso deseje continuar, é recomendado outro cardápio da dieta detox com uma mistura de alimentos líquidos e sólidos”, alerta o profissional.

Cardápio detox de 2 dias

Depois do recado, Alexandre detalha o cardápio dessa dieta detox:

Primeiro Dia

Ao acordar: 1 copo (200 ml) de água misturado com suco de 1/2 limão sem açúcar e sem adoçante.

Café da manhã: suco detox feito com 1 banana média, suco de 2 laranjas, 1 fatia média de mamão, 1 colher (sopa) de linhaça e 1 copo (200 ml) de água filtrada. Bata no liquidificador e beba sem açúcar e sem adoçante.

Lanche da manhã: suco detox feito com 1 folha de couve-manteiga, suco de 1 limão, 1 fatia média de abacaxi, 1 copo (200 ml) de água e 1 lasca de gengibre. Bata tudo no liquidificador e beba sem açúcar e sem adoçante.

Chá da manhã: 1 xícara de chá de capim-limão.

Almoço: 1 prato (fundo) sopa detox.

Lanche da tarde 1: 1 copo grande (250 ml) de suco de acerola batido com morango sem açúcar e sem adoçante.

Chá da tarde: 1 xícara de chá de hibisco com cravo.

Lanche da tarde 2: suco feito com 1 cenoura com casca, 1/4 de copo (50 ml) de suco de maracujá concentrado, 1 fatia média de abacaxi, 1 colher (sopa) de quinua em focos, 1 pitada de canela em pó e 1 copo (200 ml) de água filtrada. Bata tudo no liquidificador e beba sem açúcar e sem adoçante.

Jantar: 1 prato (fundo) de sopa detox.

Ceia: 1 copo (200 ml) de água de coco.

Segundo dia

Ao acordar: 1 copo (200 ml) de água com suco de 1/2 limão sem açúcar e sem adoçante.

Café da manhã: shake feito com 1 copo grande (250 ml) de leite de soja light, 3 ameixas secas, 1 fatia média de mamão, 1/2 maçã com casca e 1 colher (sopa) de aveia em focos. Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba sem açúcar e sem adoçante.

Lanche da manhã: suco detox feito com 1 xícara (chá) de melancia, 1 copo grande (250 ml) de água de coco, suco de 1 limão e 6 folhas de hortelã. Bata tudo no liquidificador e beba sem açúcar e sem adoçante.

Chá da manhã: 1 xícara de chá de capim-limão.

Almoço: 1 prato (fundo) sopa detox.

Lanche da tarde 1: 1 copo (200 ml) de suco de maçã natural com gotas de limão sem açúcar e sem adoçante.

Chá da tarde: 1 xícara de chá de hibisco com cravo.

Lanche da tarde 2: suco diurético feito com 1 copo grande (250 ml) de chá verde gelado, 1 fatia grossa de melão, 1 maçã com casca, suco de 1 limão e 3 folhas de capim-limão fresco. Bata tudo no liquidificador, coe e beba sem açúcar e sem adoçante.

Jantar: 1 prato (fundo) sopa detox.

Ceia: 1 copo (200 ml) de água de coco.

Outras dias do nutrólogo

Além do cardápio detox , Alexandre ainda diz que para emagrecer e eliminar toxinas do corpo, é recomendado um cardápio baseado em vegetais, frutas, leguminosas e grãos integrais, peixes e aves. “As gorduras boas , como aquelas encontradas em castanhas e no azeite extravirgem, também estão liberadas”, completa.