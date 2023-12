Nutricionistas listam quais proteínas comer para emagrecer mais rápido

Está em processo de emagrecimento ou deseja começar o plano de perda de peso no primeiro dia de 2024? Independentemente da resposta, as nutricionistas ouvidos pelo portal britânico Express recomendam optar por uma dieta rica em proteínas, se a meta é reduzir quilos na balança de forma rápida.

De acordo com os especialistas, entre os métodos alimentares mais promissores capazes de contribuir para a perda de peso estão o déficit o calórico, a abordagem da dieta mediterrânea e a redução de carboidratos. No caso do plano alimentar rico em proteínas, as nutricionistas afirmaram que a fórmula aumenta a saciedade e reduz a ingestão de calorias.

Do total de calorias diárias, deve-se consumir em torno de 25% a 30% de fontes de proteínas para ajudar com o processo de emagrecimento, conforme explicaram os experts. Ao Express, os nutricionistas recomendaram adicionar quatro alimentos às refeições por serem considerados fontes de proteínas magras.



1. OVOS

“A proteína encontrada nos ovos pode aumentar o efeito térmico dos alimentos e acelerar o metabolismo”, segundo a nutricionista Jeanette Kimszal. Ela indicou incorporar o alimento no café da manhã, principalmente se está com o propósito de perder gordura. A opção oferece 6 gramas do nutriente.

“Se o seu objetivo é aumentar a massa muscular, o que também aumenta o metabolismo, ou apenas queimar gordura, os ovos devem ser uma parte importante da sua dieta”, aconselhou a profissional de nutrição.

2. IORGUTE GREGO

O portal Express conversou com a nutricionista Brenda Peralta. A especialista orientou adicionar o iogurte grego no café da manhã e lanches por ser um laticínio “pobre em carboidratos e rico em proteínas”. Ela sugeriu combinar a ingestão com granola, sementes de chia ou frutas vermelhas para tornar a alternativa mais nutritiva.

3. FRANGO

“Carnes magras, incluindo o frango, peru e peixe, são excelentes opções de proteína, isso ocorre porque a maioria das calorias das carnes magras vem diretamente das proteínas”, realçou a nutricionista Allison Herries. Ela receitou grelhar o alimento durante o preparo por ser a “maneira mais saudável de cozinhá-lo”.

4. SALMÃO

A expert em nutrição Heather Hanks comentou que o salmão oferece uma grande quantidade de proteínas e contém gorduras saudáveis. “São uma excelente fonte de ácidos graxos ômega 3 e vitamina D, que ajuda a reduzir a inflamação, regular a saúde imunológica e apoiar a digestão”, declarou.

Heather atestou que as propriedades do salmão são vantajosas na jornada de emagrecimento: “Experimentar uma salada de salmão com vegetais com baixo teor de carboidratos no almoço para promover saciedade, aumentar os níveis de energia e melhorar a digestão”. Ela propôs consumir o peixe com vegetais no jantar.