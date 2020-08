Nutricionista do Himaba dá dicas para alimentação da mãe durante o período de amamentação

.

Durante os últimos dias, o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, administrado pelo Instituto Gnosis, realizou diversas ações em alusão à Semana Mundial de Aleitamento Materno, que se encerra nesta sexta-feira (07). Por isso, a equipe do setor de Nutrição aproveitou a data e percorreu as enfermarias da Maternidade para um bate-papo com as mamães dos recém-nascidos sobre a alimentação das puérperas, durante o período de amamentação.

Com a chegada do bebê, a rotina da mãe muda bastante, mas é preciso estar atenta à própria alimentação uma vez que a criança ainda recebe os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento através do leite materno e, por isso, a alimentação saudável continua sendo importante.

O leite materno é o alimento completo para crianças de 0 a 6 meses de idade. Nele, estão contidas as quantidades ideais de água, carboidratos, gorduras e proteínas que a criança precisa. Na composição do leite materno também encontramos um conjunto de bactérias que promovem a colonização de uma microbiota intestinal (também conhecida como flora intestinal) saudável, além de componentes imunológicos. Assim, a mãe passa para o bebê anticorpos, como se fosse uma vacina.

De acordo com a Nutricionista do Himaba, Heloisi Passos, a alimentação da mãe também deve ser observada para que a mulher não sofra nenhuma deficiência de vitaminas e minerais. “O corpo da mulher vai fazer de tudo para garantir a qualidade nutricional do leite. Por isso, a preocupação com a saúde da mãe neste momento. Não há uma “dieta” ideal, mas a principal orientação é manter uma alimentação balanceada”, explicou.

Dicas de alimentação

“Descasque mais, desembale menos” – dar máxima preferência aos alimentos em seu estado natural para realizar o preparo das refeições. Se você precisa desembalar um alimento é muito provável que este não seja tão rico em nutrientes e contenha os “antes” que não são interessantes (estabilizante, adoçante, emulcificante…) que são substâncias químicas adicionadas pela indústria.

Não pular refeições. Existe uma grande preocupação para que se recupere a forma física anterior a gestação, mas isso deve ser feito com um acompanhamento de um nutricionista, que irá calcular as necessidades de macro e micronutrientes, assim como distribuir isso durante o dia para que você não passe fome.

Consumir bastante água. Nos primeiros meses a mulher pode chegar a produzir de 600 a 900ml de leite por dia. A recomendação geral é de ingerir aproximadamente três litros de água por dia, mas o importante é que a mulher não sinta sede.

No almoço e jantar, monte um prato colorido, com bastante verduras e legumes. Não há necessidade de cortar o feijão e o arroz da alimentação! Já para proteínas, recomenda-se entre 120g e 160g de carne ou dois ovos, caso a mulher não coma carnes.

Chás nunca devem ser ofertados aos bebês até o sexto mês de vida, mas Chás calmantes, como camomila, erva-doce, melissa e cidreira, estão liberados para as mamães, pois estes ajudam a relaxar a mãe e também a criança.

Para uma noite mais tranquila, uma ótima opção de ceia para a mulher é um chá calmante com kiwi, ou laranja (com bagaço). Lembrando que o bebê tem necessidade de mamar durante a noite e este é o horário de maior liberação de prolactina, hormônio que estimula a produção do leite materno, então ainda haverá mamadas durante a noite.

Alguns alimentos que a mãe consome podem ter influência na produção de gases do bebê e outros podem gerar reações alérgicas na criança. Nesses casos, é realizada investigação com conjunto com o pediatra da criança e com o nutricionista para que se realize restrição destes alimentos na alimentação da mãe.

