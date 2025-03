Nutricionista cita 4 alimentos com ação detox para incluir na dieta

A nutricionista Aline Petrilli explica os benefícios de consumir alimentos com ação detox. A mestra em saúde pública cita quatro opções

De acordo com a nutricionista Aline Petrilli, a vantagem de ter um estilo de vida detox é manter o metabolismo celular no potencial máximo. “Isso reflete na saúde do organismo como um todo”, explica a mestra em saúde pública pela Universidade de São Paulo (USP). Em entrevista à coluna Claudia Meireles, a especialista cita quatro alimentos “que atuam otimizando as etapas de conversão de um composto tóxico para ser eliminado”.

Antes de citar quais são os alimentos, a nutricionista destaca que “o corpo entra em contato com compostos causadores de toxicidade às células diariamente“. Ela complementa sobre esse processo prejudicial à saúde precisar ser “corrigido”.

“De forma sucinta, a detoxificação consiste no processo de bioconversão das toxinas, que ocorre principalmente no fígado e transforma os compostos tóxicos, difíceis de serem excretados, em uma molécula mais polar e hidrossolúvel para facilitar a sua eliminação por meio de órgãos como intestino, rins, pele, pulmões e sistema linfático”, elucida a mestra em saúde pública.

Alimentos detox

Aline menciona sobre os alimentos detox também potencializarem a atividade dos órgãos responsáveis pelo processo eliminação de componentes tóxicos. A seguir, ela cita as opções com essa propriedade e os benefícios de consumi-las:

Água: é um dos principais veículos de eliminação de toxinas. “Você pode fazer um cálculo individualizado para saber quanto precisa ingerir de água por dia. É só multiplicar o seu peso corporal por 35, e o resultado será a quantidade necessária por dia”, esclarece a especialista.

Frutas cítricas (limão, laranja e mexerica): são fontes de terpenos, potentes antioxidantes que auxiliam na conversão das toxinas em compostos excretáveis, conforme aborda a nutricionista.

Cúrcuma: tem curcumina. Segundo a mestra em saúde pública, esse ativo é um cofator de transcrição fundamental para a produção das enzimas envolvidas no processo de detoxificação.

Pimentas preta e vermelha: trazem na composição piperina e capsaicina. “Ambos os compostos estão envolvidos no aumento da expressão da glicoproteína-P (P-gp), responsável pelo transporte de toxinas para fora da célula”, sustenta.

Consumo

Questionada se esses alimentos detox devem ser ingeridos diariamente, Aline Petrilli esclarece: “Mais importante do que incluir todos no mesmo dia, é manter a frequência de consumo e variar ao longo da semana os tipos de vegetais, frutas, chás, temperos naturais e sementes. Assim, abrangerá uma gama maior de nutrientes e não ficará uma alimentação difícil ou monótona.”