Nutricionista aponta 6 erros que sabotam a perda de gordura corporal

Além das escolhas diárias na alimentação, hábitos comuns podem sabotar a perda de gordura corporal; saiba quais

As estratégias para diminuir a gordura corporal não estão relacionadas apenas às escolhas dos alimentos que vão ao prato. Segundo o nutricionista Matheus Maestralle, os hábitos e estilo de vida são igualmente relevantes na hora de diminuir as medidas.

Em entrevista à coluna Claudia Meireles, o expert em nutrição clínica destacou alguns erros comuns do dia a dia que podem sabotar o processo de emagrecimento.

“A queima de gordura não depende de um alimento ou suplemento específico, mas de escolhas repetidas, bem combinadas e sustentáveis aliadas a uma regularidade nas atividades físicas“, salientou Matheus.

Erros comuns contribuem para o ganho de gordura corporal

Matheus esclarece que a pior forma de atingir bons resultados no processo de emagrecimento está relacionada à falta de consistência diária nos pilares fundamentais da saúde física e mental — sono regular, atividade física, alimentação balanceada e controle do estresse.

“Dormir mal eleva o cortisol, reduz a sensibilidade à insulina e sabota a queima de gordura. Mesmo com dieta ‘correta’, deixar de lado esse aspecto pode sabotar o sinal de fome e saciedade“, alerta o especialista.

Além de manter o equilíbrio contínuo da saúde, Matheus chama atenção para erros comuns no dia a dia que acabam “acelerando” o ganho de peso. O primeiro citado por ele está relacionado ao movimento do marketing da indústria.

“O excesso de alimentos ‘fit’ ultraprocessados é um dos erros mais comuns que sabotam os resultados de emagrecimento”, garante Matheus Maestralle.

Outro ponto que merece atenção são os beliscos constantes ao longo do dia. O hábito de “comer picado” faz com que os indíviduos incluam na rotina alimentos de baixa qualidade nutricional ou mais calóricos.

“Baixa ingestão proteíca, abuso do consumo de álcool e exageros nas escapadas da dieta, aumentando a ingestão de frituras, ultraprocessados e doces, também influenciam e muito na perda de gordura”, salienta o nutricionista.

