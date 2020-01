Nutrição e bronzeado: quais alimentos ajudam a cuidar da pele no verão?

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Bom domingo para tentar algo diferente, fazer um programa que nunca fez ou surpreender alguém. A Lua segue fora de curso em Aquário, os condicionamentos ficam mais baixos. Está mais fácil desapegar-se de algo e abrir espaço para algo novo. Atividades que permitam ousadia e originalidade ficam favorecidas. Porém, não deixe de lado a diplomacia, evite as decisões tomadas por impulso. Já à noite a Lua ingressa em Peixes, ativando a sensibilidade e a inspiração, favorecendo a meditação.

TOURO

As novidades continuam em pauta. Você pode receber propostas interessantes, vale tentar algo diferente. A Lua segue em Aquário, favorecendo a quebra de velhas regras e padrões. Vale também apresentar ideias inovadoras, conversar, circular, gastar energia com movimento e diversas iniciativas. Está mais fácil desapegar-se de algo e abrir espaço para algo novo. Ainda bem, pois Vênus desafia Marte, relacionamentos doentios ficam mais evidentes. Invista no diálogo para transformar velhos condicionamentos.

GÊMEOS

É tempo de criar, inovar, programar algo diferente para fazer. A Lua nova segue fora de curso em Aquário: deixe-se levar pelo desconhecido. É bom respeitar a individualidade também, pois todos querem independência. Ao mesmo tempo Mercúrio sorri para Marte, você fica mais intuitivo, expressivo e dinâmico. Aproveite o período para trocar informações com parceiros e colaboradores. Invista em saberes elevados, conversas filosóficas e intelectuais. Aproveite também para colocar-se em movimento.

CÂNCER

Boas surpresas estão em pauta. A Lua nova continua em Aquário e favorece novas experiências. Caso surja um convite inesperado, é bom aceitar. Vale conhecer lugares diferentes também. A troca de ideia se torna ainda mais estimulante. Você pode também programar atividades físicas para aumentar seu vigor e as defesas do organismo. Já no período da noite a Lua ingressa em Peixes, ativando a inspiração, a imaginação, a sensibilidade e a vontade de sonhar. Cinema, música e artes em geral ganham destaque.

LEÃO

Invista na ousadia, na quebra de velhas regras e na criatividade. A Lua continua em Aquário, favorecendo as atividades em grupo e prometendo inspiração para novas ideias. Com o Sol e Mercúrio também Aquário, conversas com os amigos ganham potencial ainda mais enriquecedor. Atividades criativas, originais e inusitadas ficam favorecidas. Porém, é importante alinhar interesses e dimensionar suas expectativas, para que seu crescimento seja estruturado, consciente, consistente e estratégico.

VIRGEM

Continue a promover ajustes em sua vida em nome de mais equilíbrio, saúde, consciência e harmonia. Mercúrio segue em harmonia com Marte, favorecendo a expressividade e o pensamento rápido. Vale canalizar suas atenções para o autoconhecimento. Velhos sentimentos podem ser curados, assim abre espaço para novas experiências e aprendizados. Procure ficar em ambientes positivos, na companhia de bons amigos. Vale investir também nas atividades culturais, em cursos de idiomas e no aprofundamento de estudos.

LIBRA

Vênus continua juntinho com Netuno, prometendo mais inspiração. A vontade é de amar, sonhar e dar asas à imaginação. Cresce a sensibilidade. Portanto, procure afastar-se de quem o puxa para baixo, procure cercar-se de coisas que elevam e inspiram. Vênus também se desentende com Marte: cuidado com as decisões apressadas, movidas pela carência e pelo imediatismo. Vale buscar estímulo nas artes, nas leituras edificantes, na música, no cinema, na beleza em todos os sentidos. Vale amar-se muito também.

ESCORPIÃO

Período ideal para perceber se há algo doentio em suas relações. Marte desafia Vênus e Netuno: ao invés de envolver-se discussões e confronto de egos, você pode cultivar uma postura mais responsável e comprometida, investigar para perceber o que deve ser remediado, curar o que está doente, dialogar, resgatar e reciclar o que for preciso. Pesquise melhor antes de fazer investimentos ou tomar decisões. Ainda bem que a Lua segue em Aquário, favorecendo uma postura mais criativa e inovadora.

SAGITÁRIO

Seu trabalho, profissão e missão de vida ganham novas formas, com mais disciplina e consciência. Mas é importante controlar os arroubos do ego, os exageros e a ambição desmedida. Júpiter segue em Capricórnio: invista no comprometimento, na responsabilidade e na perseverança. Aproveite para investigar-se, você pode transformar atitudes egoístas, controladoras e manipuladoras. Prefira buscar influências positivas para sua vida, aproximar-se de pessoas sábias e iluminadas. Vale também de desenvolver sua criatividade em atividades artísticas para que tudo fique mais leve e divertido.

CAPRICÓRNIO

Boas surpresas estão em pauta. A Lua continua em Aquário, favorecendo novidades de todos os tipos. Vale abrir espaço para o inesperado, ampliar o olhar para novas soluções e novas possibilidades. Vale tentar agora algo que nunca tentou antes, fazer declarações e propostas originais. Fica mais fácil equilibrar liberdade e responsabilidade. Você pode também alinhar o compromisso com parceiros e colaboradores junto com a sede de novidades, de espaço e o desejo de autonomia.

AQUÁRIO

A mente está afiada, você ganha mais capacidade para expressar pensamentos e sentimentos. Mercúrio segue em seu signo, aposte em algo diferente e em novos aprendizados. O que está rígido, velho e desgastado pode e deve ser transformado. Os condicionamentos ficam mais baixos, você pode introduzir novas ideias e novos conceitos em sua rotina e em seu trabalho. Desta forma você recupera a vitalidade e a inspiração, enquanto desenvolve um pensamento mais flexível, livre e criativo.

PEIXES

É tempo de cultivar a espiritualidade e ampliar a consciência. O céu favorece a liberdade e a independência, que devem ser combinadas com responsabilidade e maturidade. O contato com novos conhecimentos, outras culturas e regiões distantes fica favorecido. No período da noite a Lua ingressa em seu signo, estimulando a sensibilidade e a vontade de sonhar. Bom período para ouvir muita música, cultivar paz e tranquilidade. A proximidade da água é como um bálsamo para o corpo e a alma.