NUPEMEC promove Jornada do Mediador com tema “Práticas Eficazes na Atuação”

Na manhã desta sexta-feira (17), o Salão Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJES, recebeu mediadores e mediadoras para uma jornada de mediação que teve como tema “Práticas Eficazes na Atuação”. O evento é uma promoção do TJES por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC).

O evento, que começou por volta das 9 horas, sendo encerrado às 18 horas, foi aberto pela supervisora do Nupemec, desembargadora Janete Vargas Simões, a qual deu as boas-vindas e agradeceu a presença dos magistrados em atuação e aposentados, mediadoras e mediadores, que foram certificados, bem como servidoras e servidoras.

“A todos vocês o meu muito obrigada, sejam bem-vindos e aproveitem bastante o dia de hoje, porque foi pensado, minutado e executado para que vocês tenham bastante aproveitamento” disse a supervisora.

O vice-presidente do Tribunal, desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, também esteve na ocasião e manifestou seus cumprimentos. “Eu quero externar o meu mais profundo agradecimento pelo serviço voluntário prestado aos eminentes magistrados aposentados que colaboram voluntariamente com as atividades do Nupemec”, expressou ele.

Na sequência, foi conferido a magistrados aposentados o colar do mérito judiciário, uma homenagem pelos relevantes serviços prestados a comunidade do Estado por meio de atuação voluntária no Nupemec. Além disso, formandas e formandos do curso de mediação e conciliação receberam suas certificações.

“Não há limite para a boa vontade, para quando se que fazer alguma coisa em prol do bem comum, em favor do próximo. A idade é uma questão, simplesmente, biológica, porque o espírito é eterno e ele estando em nós, nós vamos longe, sem limites. A provectude nos tira as forças físicas mas o espírito estando atento, ele vai infinitamente, fazendo o bem, praticando o bem, espalhando o amor”, discursou o magistrado aposentado José Machado de Souza., representando os homenageados da solenidade.

Por conseguinte, o evento contou com quatro palestras ministradas na seguinte ordem: “Mediação x Aspectos Emocionais do Mediador”, “Novos Projetos CEJUSC e Violência Doméstica”, Palestra Vivencial: “Comunicação Não-Violenta: a Empatia na Mediação de Conflitos” e “Postura do Mediador Frente a Relatos Envolvendo Violência”.

Confira abaixo a lista com moderadores, palestrantes e debatedores por ordem de palestra e debate:

Moderadores

– Dra. Maria Jovita Reisen, juíza de Direito da Vara da Família;

– Alline Berger, Mediadora Judicial e Instrutora de Mediação e Conciliação Judicial.

Palestrantes

– Diego El-Jaick Raposo, mediador judicial pelo TJRJ e instrutor de mediação certificado pelo CNJ e mestre em Direito Processual;

– Dra. Brunella Faustini, juíza de Direito da Vara de Violência Doméstica;

– Elaine Vieira – trainer em Programação Neurolinguística, executive e team coaching, professora de Inteligência Emocional e facilitadora de Processos de Aprendizagem;

– Dra. Hermínia Maria Silva Azoury, coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, juíza de Direito;

– Leandro Gama Moraes, psicólogo e servidor do TJES.

Debatedores

– Alline Berger, mediadora judicial e instrutora de mediação e conciliação judicial;

– Jaklane de Souza Almeida, mediadora judicial e instrutora de mediação e conciliação judicial;

– Dr. Eliezer Mattos Scherrer Júnior, juiz de Direito da Vara de Infância e Juventude;

– Dr. Francisco Martínez Berdeal, promotor de Justiça e secretário-geral do Gabinete da Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo.

Vitória, 17 de novembro de 2023.

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES