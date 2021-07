Liggia Ramos Numeroterapia: veja o que seu dia de nascimento revela sobre você

Dando continuidade sobre as personalidades que o dia e o mês de nascimento revelam sobre nós, conforme expliquei no artigo anterior , hoje falo da 1° personalidade – o dia de nascimento.

O dia em que nascemos revela a pessoa que somos em essência: o famoso Eu Interior ou Alma. Quando nascemos, conscientemente estamos zerados para viver uma nova vida. Somos um bebê puro onde não lembramos de nada sobre as experiências anteriores de vidas passadas e estamos prontos para novos aprendizados e experiências.

Conforme crescemos, recebemos uma enxurrada de informações e experiências do mundo exterior/familiar e, ao mesmo tempo, o inconsciente, onde habita o nosso Eu Interior, vai nos direcionando, ajustando, revelando e ensinando sobre nossa verdadeira personalidade.

É por isso que algumas pessoas se sentem diferentes do restante da família ou vão se sentindo tão bem e confortável porque ‘estão em casa’. Por isso a importância de observar o meio familiar, social e espiritual que tivemos na infância e na juventude.

Nossa alma é tão sábia que ela mesmo se encarrega de nos dar avisos como ouvir a intuição, sonhos premonitórios, o desejo interno do autoconhecimento e até mesmo imprevistos na vida para nos fazer acordar e ajustar a nossa bússola interior. Aqui entra o famoso ‘vazio no peito’ ou ‘a voz que grita de dentro do peito’.

E, ao saber o que o seu dia de nascimento revela sobre você, será possível avançar no seu autoconhecimento. Vamos às vibrações?

Regras para o dia de nascimento:

Se você nasceu do dia 1º até 22, não há alteração em nada. A sua personalidade interna é justamente o número do seu dia.

Exemplo: quem nasceu dia 1º a personalidade é 1; quem nasceu dia 16 a personalidade é 16.

Mas caso você tenha nascido entre os dias 23 a 31, deve somar os dois números do dia como explicado na tabela abaixo:

Dia 23 (2+3)

5

Dia 26 (2+6)

8

Dia 29 (2+9)

11

Dia 24 (2+4)

6

Dia 27 (2+7)

9

Dia 30 (3+0)

3

Dia 25 (2+5)

7

Dia 28 (2+8)

10

Dia 31 (3+1)

4

Confira as personalidades de acordo com o dia do nascimento:

Dia 1: Pessoa de iniciativa, vai atrás do que quer, é independente. Tem metas e projetos de vida. Muito cuidado em se achar autossuficiente e não dar espaços para as pessoas entrarem na sua vida.

Dia 2 : Pessoa intuitiva, reservada e equilibrada nos sentimentos e emoções. Muito amiga e verdadeira. Sua simpatia abre caminhos. Cuidado para não se tornar emocionalmente dependente e travar sua vida por necessitar de opinião alheia.

Dias 3 e 30: Pessoa comunicativa, criativa, gosta de estar com amigos pois sabe que socializa bem. Sua alegria cativa as pessoas e abre caminhos. Atenção para não atrair problemas de relacionamento devido às suas crises de ciúmes e atitudes possessivas. Nem sempre você é o centro das atenções.

Dias 4 e 31: Pessoa responsável, decidida e firme nas atitudes. Tem espírito de liderança. É seletiva em seus relacionamentos. Trabalhadora e disciplinada. Cuidado com o ego e a arrogância.

Dias 5 e 23: Pessoa gentil, generosa, versátil e gosta muito de ajudar outros, tanto que é capaz de esquecer de si para ajudar e agradar outros. Outra coisa boa é a fé e o poder de convencimento que tem.

Dias 6 e 24: Pessoa amorosa, emotiva e insegura, pois sente dificuldade de fazer escolhas. É necessário manter o emocional sempre em equilíbrio, pois quando ama, ama demais e pode se acomodar na vida.

Dias 7 e 25: Pessoa prática e decidida. Pega as rédeas da própria vida e as direciona. Possui fé que não pode se abalar. Se duvidar de si mesma, trava na vida e deixa que outros a comandem.

Dias 8 e 26: Pessoa racional, regrada e disciplinada, tanto que sua seriedade pode demonstrar muita frieza e prejudicar os relacionamentos. Muito cuidado com o perfeccionismo.

Dias 9 e 27: Pessoa calma, introspectiva e cautelosa. Gosta de estudar e é paciente de tal forma que, na maioria das vezes, pensa demais e não age na vida ou não coloca o conhecimento em prática.

Dias 10 e 28: Pessoa acelerada e ansiosa. Necessita de equilíbrio emocional porque sofre com altos e baixos emocionais. Deve, sim, movimentar a vida numa constância. E se cair, deve se levantar rapidamente e achar o ponto-de-equilíbrio.

Dias 11 e 29: Pessoa inteligente, de mente rápida, bastante crítica e autocrítica. Precisa controlar seus instintos para não cometer erros com atitudes impulsivas. Poder de atração fortíssimo.

Dia 12: Pessoa visionária, que vê as coisas por outro ângulo e de grandes talentos artísticos. Muitas vezes se bloqueia podendo se tornar uma pessoa sofredora e vitimista. Precisa ver a vida sempre com o ‘copo meio cheio’ e buscar alternativas.

Dia 13: Pessoa forte, durona e direta. Corta o que não gosta sem dó e nem piedade. O seu radicalismo, até certo ponto, é ótimo, pois age na vida. Contudo, não vive em plenitude. Muito cuidado com as explosões emocionais.

Dia 14: Pessoa pacífica, equilibrada, gosta de tudo certo e é muito conectada com a espiritualidade. É tão gente boa e cheia de paz que pode se acomodar fácil e paralisar na vida. Cuidado com comodismo e preguiça.

Dia 15: Pessoa que gosta dos prazeres da vida, de seguir seus desejos e vontades. Impulsiva e vaidosa. Muito cuidado com qualquer tipo de vício e de se meter em confusões e atritos. Deve trabalhar sua espiritualidade.

Dia 16: Pessoa de personalidade forte, séria e justa. Não gosta muito de brincadeiras. Necessita de uma fé inabalável, pois sempre irá se reerguer a vida.

Dia 17: Pessoa muita sonhadora, criativa e otimista. Precisa de foco e planejamento. Cuidado com ilusões e perdas de energias, pois é a famosa pessoa esponjinha-espiritual.

Dia 18: Pessoa misteriosa, observadora e introspectiva. Tem muita dificuldade em lidar com o próprio emocional e de expressar suas emoções e sentimentos. Deve trabalhar a essência feminina (energia na lua), a busca por autoconhecimento (terapias) e trabalhar muito bem sua espiritualidade.

Dia 19: Pessoa alegre, expansiva, gosta do que é belo, busca sucesso e felicidade. Não sabe lidar muito com o negativo. É 8 ou 80 e por isso deve ter muita cautela para não exagerar ou extrapolar nas atitudes e nos relacionamentos.

Dia 20: Pessoa teimosa, observadora e que reavalia tudo e a todos. Cuidado com os excessos de julgamento que podem trazer muitos problemas de relacionamento. E evite ficar com a mente e o coração no passado. Você deve reavaliar sim, mas em busca de novas oportunidades e a fim de lidar bem com os aprendizados da vida.

Dia 21 : Pessoa sedutora. Atrai pessoas e oportunidades. O seu desejo de sucesso e de ser plena é forte e o mundo está aí para isso. Mas, muito cuidado com o efeito reverso, quando ao invés de explorar o mundo, se fecha em seu mundinho em solidão e tristeza.

Dia 22 : Pessoa que busca liberdade, é mais desapegada na vida e independente. Às vezes é irresponsável e imatura devido a sua inocência. Gosta muito de viajar e é muito espiritualista. Cuidado com excesso de desapego. Liberdade requer responsabilidade. Cumpra com sua palavra, com seus compromissos e assuma a sua responsabilidade que viverá muito melhor do que fugir ou fingir que não é com você.

Gostou da descrição do seu dia de nascimento?

No próximo artigo falarei sobre o mês de nascimento e citarei o exemplo do dia 25/11 que mencionei no artigo anterior .

Até lá!

Texto: Liggia Ramos, numeróloga e taróloga

Instagram: @liggiaramos

