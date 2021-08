Liggia Ramos Numeroterapia: saiba como resolver os seus conflitos internos

A Numerologia mostra o caminho para você resolver suas questões interiores

Chegamos à última análise da personalidade de acordo com o dia e mês de nascimento pela numerologia. O que você aprendeu até aqui, eu chamo de Numeroterapia pois, estamos fazendo uma terapia dos números em nossa vida. Concorda comigo?

Pois bem, você pode ler ou reler os artigos anteriores onde expliquei sobre a sua p ersonalidade de acordo com o dia e mês do seu nascimento ; as revelações que o dia do seu nascimento traz e o que o seu mês de nascimento diz sobre você.

Agora, você entenderá que os conflitos internos aparecem para nos alertar de que estamos fugindo de nossa verdadeira personalidade conforme o dia e mês de nascimento. Esses conflitos chamamos de número difícil, que precisa ser feito ou superado.

No primeiro artigo, citei a data de 25/11 como exemplo. A pessoa que nasceu neste dia traz as seguintes características em sua personalidade:

Dia 25 (personalidade interna n° 7) : é uma pessoa prática e decidida. Pega as rédeas da própria vida e a direciona. Deve ter muita fé pois, se duvidar de si mesma, perde o controle e acaba sendo conduzida por outros.

Mês 11 (personalidade externa n° 11) : se posiciona fácil no mundo usando a inteligência e o poder de atração a seu favor, porém, é extremamente exigente e crítica consigo mesma e com os outros.

Somatória dia + mês (personalidade geral n° 18) : As pessoas a veem como uma pessoa observadora e introspectiva. Percebem que tem dificuldades de expressar suas emoções e sentimentos, mas, sabem que adora estudar e adquirir conhecimento de diversos assuntos.

Subtração dia – mês (conflito interno n° 4) : tem dificuldades de lidar com dinheiro e trabalho. Deve assumir as responsabilidades da vida e valorizar corretamente o dinheiro e o trabalho.

Agora, a explicação do conflito interno da personalidade. Basta subtrair o dia com o mês (dia – mês). Lembrando que existe regra para chegar ao número correto.

Dia de nascimento

Considera os números de 1 a 22. Se nasceu do dia 23 a 31, deve somar os dois números do dia. Para facilitar, segue a tabelinha.

O número final deve ser utilizado para o cálculo de personalidade geral.

Dia 23 (2+3)

5

Dia 26 (2+6)

8

Dia 29 (2+9)

11

Dia 24 (2+4)

6

Dia 27 (2+7)

9

Dia 30 (3+0)

3

Dia 25 (2+5)

7

Dia 28 (2+8)

10

Dia 31 (3+1)

4

Mês de nascimento

Considera os números dos meses de 1 a 12.

No exemplo acima, o dia 25 equivale ao número 7 (2+5 = 7). Ao subtrair o dia com o mês temos o número 4 (11 – 7 = 4). Então, o número difícil da personalidade de quem nasceu 25/11 é vibração 4. Para quem nasceu dia e mês de iguais (1/1 – 2/2 – 3/3 e assim por diante), ao subtrair dará o número 0 o qual deve ser considerado.

N° DIFÍCIL 0

Mostra que anda fugindo de alguma responsabilidade ou ainda com imaturidade. Necessário ser mais responsável e consciente em tudo na vida.

N° DIFÍCIL 1

Sofre com falta de iniciativa, inseguranças emocionais e solidão. Precisa ter coragem e perseverança para iniciar, continuar e ir até o fim no que for preciso.

N° DIFÍCIL 2

Cuidado com a dependência emocional nos relacionamentos, e precisa se valorizar a si e não se tornar dependente de opinião alheia.

N° DIFÍCIL 3

As dificuldades virão pela falta de alegria na vida, por não saber se comunicar bem (timidez) ou não saber se relacionar bem com filhos (se tiver). Reveja sempre esses pontos quando passar por algum desafio.

N° DIFÍCIL 4

Dificuldade com dinheiro e trabalho. Assuma as responsabilidades da vida e saiba valorizar corretamente o dinheiro.

N° DIFÍCIL 5

Ansiedade pura para quem tem esse conflito interno e isso tem a ver com a espiritualidade/religião. É necessário estar bem resolvido (sem dúvidas) na fé , a qual conseguirá através de muito estudo e meditação.

N° DIFÍCIL 6

Conflitos ligados à família e a fazer escolhas na vida. Necessário equilíbrio entre emoção e razão para conviver bem e fazer sábias escolhas.

N° DIFÍCIL 7

Conflito com a espiritualidade e como conduzir a própria vida. Necessário ter fé em si mesmo e ter uma espiritualidade bem desenvolvida para ter uma vida bem direcionada.

N° DIFÍCIL 8

Conflitos ligado a ser justo, consciente e a se realizar na carreira. é preciso ter cuidado para não ser tão racional, atenção com ilegalidades e abuso de poder.

N° DIFÍCIL 9

A dificuldade é a própria paciência e entender que tudo tem tempo certo e hora certa para acontecer. Se não tiver cuidado, oscila entre impulsividade e morosidade.

N° DIFÍCIL 10

O mau humor e a instabilidade emocional geram grandes conflitos para essa pessoa. A alegria e o movimento constante e ordenado são antídotos para ela.

N° DIFÍCIL 11

Sofre em querer controlar tudo e a todos. Até a si mesmo. As altas exigências a fazem implodir ao invés de expandir na vida.

N° DIFÍCIL 12

O vitimismo, a depressão e a estagnação são os maiores conflitos desta pessoa. É preciso ter fé e ver a si mesmo e a vida por outro ângulo, sem precisar manipular ou dar um “jeitinho”.

N° DIFÍCIL 13

O conflito está em ser explosiva e radical demais. Sofre muito com isso. Necessário equilíbrio e muita consciência para não fazer besteiras e se arrepender depois.

N° DIFÍCIL 14

Pessoa que desiste muito facilmente por não gostar de conflitos. Entenda que se posicionar na vida não é arranjar problemas e sim se realizar e ter respeito diante dos outros. E aqui nascem os conflitos que geram ansiedade e apatia.

N° DIFÍCIL 15

Pessoa de muita intensidade emocional interior. Seu temperamento é explosivo e está em busca de prazeres. É preciso muita cautela e respeito a si e aos outros para não atrair consequências muito ruins como brigas, desentendimentos, vícios descontrolados e energia espiritual negativa.

N° DIFÍCIL 16

Guardar rancores, mágoas e ódio são os conflitos dessa pessoa. Já sabe, quer superar esse conflito? Liberte-se dos lixos emocionais.

N° DIFÍCIL 17

Ilusões e expectativas geram conflito para a personalidade desta pessoa. É preciso ser diligente, separando o que é verdadeiro e otimista das abstrações e ilusões. Cuidado com perdas de energias, pois se desgasta muito facilmente.

N° DIFÍCIL 18

Muito cuidado com as próprias traições e rancores. Sim, por não saber bem quem é ou o que quer da vida, pode acabar se enganando a ponto de se afundar em depressão. Terapias em especial as holísticas são recomendadas para essa pessoa.

N° DIFÍCIL 19

Cuidado com acomodação e viver de aparências. A superficialidade acaba com o seu Sol Interior.

N° DIFÍCIL 20

Pessoa que sofre com julgamentos internos. Se julga e julga outros o tempo todo e isso faz perder o brilho pessoal. Viver no passado então, acaba virando um mantra na vida dessa pessoa. Já sabe, quer superar esse conflito? Liberte-se desses vícios.

N° DIFÍCIL 21

O egocentrismo é o maior conflito para quem tem esse número difícil. Acaba se sentido sozinho no próprio mundo e no mundo exterior. Com isso, se torna uma pessoa triste e perdendo oportunidade na vida. Estudar, ajudar e trabalhar são antídotos para isso.

Observação: não existe número difícil 22 e sim zero.

Prontinho, chegamos ao final da nossa série de artigos sobre as personalidades humanas através do dia e mês de nascimento.

Gostou de aprender?

Seja muito feliz!

Texto: Liggia Ramos, numeróloga e taróloga

