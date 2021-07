Liggia Ramos Numeroterapia: conheça suas personalidades com o dia e mês de nascimento

Se você está aqui é porque busca conhecimento de si mesmo e isso é muito bom. Nada melhor que conhecer a si mesmo e a forma como o mundo acontece à nossa volta. Afinal de contas, o universo é um imenso lugar onde todos habitam nele. Mas, para compreender melhor quem você é, existem ferramentas como a Astrologia e a Numerologia para ajudar você nessa compreensão. Este é o primeiro de quatro artigos onde explicarei o significado da vibração do dia e do mês do seu nascimento.

Não importa se você nasceu de parto natural ou cesariana, quando a mãe escolhe o dia de nascimento. Existe um acordo espiritual entre você e seus pais para reencarnar nesta vida. Com esta informação, você consegue entender que cada nascimento é único, concorda comigo?

Pois bem, o dia do seu nascimento traz a vibração de quem você é em sua verdadeira essência. É você com você mesmo (personalidade interna). Já o mês de nascimento, mostra o que você busca no mundo e como se apresenta a ele (personalidade externa).

Ao somar o dia com o mês, você completa a sua personalidade que é a visão do mundo sobre você. Ou seja, é a famosa impressão que as pessoas têm sobre você (personalidade geral). Ao saber disso, você tem a resposta de como as pessoas te enxergam, e isso pode trazer compreensão e solução para muitos problemas de relacionamento. Bacana, não é?

E para finalizar, como um bom ser humano que você é, existe o conflito da personalidade que é a subtração do dia com o mês. Isso proporciona entendimento a respeito de conflitos internos que você traz em sua personalidade (número difícil).

Portanto, com apenas o seu dia e mês de aniversário você descobriu quatro informações sobre sua personalidade. E isso é apenas uma parte de um estudo completo de Numerologia, a qual também estuda a vibração do nome completo.

Agora vamos às regras da Numerologia. Esse estudo é com base na vertente numerologia kármica que relaciona os números com os arcanos maiores do tarot – de 1 a 22.

Regras para o dia de nascimento:

Se você nasceu do dia 1º até o dia 22, nada será alterado. A sua personalidade interna é justamente o número do seu dia. Exemplo: quem nasceu dia 1º a personalidade é 1; quem nasceu dia 16 a personalidade é 16.

Contudo, se o seu dia de nascimento está entre 23 a 31, deve somar os dois números do dia. Para facilitar o cálculo, acompanhe a tabela abaixo e lembre-se de que o número final será utilizado para os próximos cálculos.Dia

Dia 23 (2+3)

5

Dia 26 (2+6)

8

Dia 29 (2+9)

11

Dia 24 (2+4)

6

Dia 27 (2+7)

9

Dia 30 (3+0)

3

Dia 25 (2+5)

7

Você viu?

Dia 28 (2+8)

10

Dia 31 (3+1)

4

Regras para o mês de nascimento:

Nenhuma alteração. São 12 meses e estão dentro da contagem de 1 a 22. Logo, quem nasceu no mês 3 a personalidade externa é 3; quem nasceu no mês 11 a personalidade externa é 11 e assim por diante.

Regras para a somatória do dia + mês (personalidade geral):

Agora será a hora de somar o dia com o mês de nascimento. Mas lembre-se de que os números devem ir até 22. Se a conta resultar em um número acima de 22, será preciso fazer a soma novamente até chegar em um número entre 1 e 22. Confira o exemplo:

13/12: 13+12 = 25 = 2+5 = 7 – a pessoa dessa data tem a personalidade geral 7.

22/01: 22+1 = 23 = 2+3 = 5 – a pessoa dessa data tem a personalidade geral 5.

25/11: 7+11 = 18 (quem nasceu nos dias acima de 22, deve usar o número final do cálculo explicado no item anterior) – pessoa dessa data tem a personalidade geral 18.

Regras para a subtração do dia – mês (número difícil):

Para descobrir os seus conflitos, você deve subtrair o seu dia com o seu mês. O resultado final dará entre 0 e 21, veja os exemplos:

13/12: 13-12 = 1 – a pessoa dessa data tem o número difícil 1.

22/01: 22-1 = 21 – a pessoa dessa data tem o número difícil 21.

25/11: 7-11 = 4 – a pessoa dessa data tem o número difícil 5.

04/04: 4-4 = 0 – a pessoa dessa data tem o número difícil 0.

Pronto, agora você tem os quatro números da sua personalidade pelo dia e mês de nascimento!

Nos próximos artigos irei detalhar cada parte e usarei como exemplo o dia 25/11. Seria sua essa de nascimento? Se sim, me mande uma mensagem no meu Instagram. Até o próximo artigo.

Texto: Liggia Ramos – Numeróloga e Taróloga

Instagram: @liggiaramos

