Liggia Ramos Numeroterapia 2022: você está preparado para o próximo ano?

O novo ano está chegando e junto com ele a necessidade de estar em harmonia com a própria vida e com o momento de transição planetária que estamos vivendo. Depois de um longo ano de muitas mudanças, transtornos e transformações, 2022 traz a vibração numerológica do equilíbrio, no sentido emocional, para fazer escolhas conscientes ao longo do novo ano.

Vamos a numerologia do ano-calendário 2022. Aproveite e salve esse artigo que servirá de base numerológica para o ano todo.

Vibração 6 – principal número do ano

O número 6 vem proporcionar a harmonia, a beleza e a paz por onde passar. Esse número traz a consciência de exercer o equilíbrio com amor e compaixão, assumindo as responsabilidades da vida perante outros. É trabalhar positivamente nossas emoções e sentimentos para ter uma vida mais equilibrada durante o ano todo.

Além disso, o 6 fala da responsabilidade de nossas escolhas, ou seja, exercer o nosso poder de escolha frente aos desejos, sentimentos e acontecimentos no mundo externo a nós. Por isso, procure manter o equilíbrio emocional para obter as conquistas que desejar em 2022.

Vibração 2 – número da união

O primeiro ponto de equilíbrio entre a energia masculina (força ativa) e feminina (força receptiva). E como esse número repete 3 vezes na composição numérica do ano – 2022, haverá uma forte tendência na busca por uniões como casamentos e parcerias profissionais.

A intuição estará muito mais aflorada sendo imprescindível ter sutileza das coisas e dos acontecimentos da vida e ter flexibilidade nos relacionamentos.

Vibração 0 – número do desapego, da liberdade em busca do novo

É o movimento que pode oscilar ou ser constante. Nele contém todos os outros números por não ter nem começo e nem fim. Perceba que desde os anos 2000 a humanidade passou e ainda passará por muitos altos e baixos, sendo testado em vários âmbitos ou números da vida.

Por isso, a vibração 0 é um viajante que vai vivendo as experiências que cada número pode oferecer lhe trazendo maturidade e responsabilidade.

Vibração 20 – número da ponderação

Essa vibração deve ser considerada por trazer o senso de reavaliação na vida. É ponderar os detalhes, resolver pendências e seguir adiante rumo às novas oportunidades. Essa vibração começou em 2000 e se estenderá até 2099.

É só você analisar como está sendo para a humanidade e para sua vida nesses últimos 21 anos. Quanta pendência sendo ou precisando ser resolvida não é mesmo?

Vibração 22 – número do ano em si

Traz um enorme significado para todos nós: ser protagonista da própria vida. A vibração 22 traz a força de um mestre capaz de construir qualquer coisa em grande escala. Um alquimista capaz de transformar metal em ouro. Um viajante maduro e experiente estando pronto para orientar e aconselhar.

Para quem quiser fazer do ano o melhor de sua vida, o 22 traz a força espiritual da realização e a firmeza do 4 (2+2 = 4) para que tudo se concretize na matéria.

Ficou animado de saber tudo isso? Nos próximos artigos abordarei essas influências numerológicas de 2022 em cada área da vida. Continue acompanhando.

Texto: Liggia Ramos, ( @liggiaramos ), numeróloga e taróloga

