Liggia Ramos Numeroterapia 2022: ano de oportunidades profissionais

Dando continuidade à série de artigos sobre a numerologia de 2022, vamos falar das tendências para o trabalho. Se você entendeu que 2022 será um ano de escolhas , percebeu que não terá espaço para dúvidas – por não saber o que quer, insegurança para tomar atitudes ou medos de sair da zona de conforto. Estar nessas vibrações só trará desapontamentos e bloqueio das energias positivas.

Por isso, antes de ir para o planejamento profissional, queira primeiro equilibrar as emoções com as razões para saber onde quer chegar.

COMO SERÁ O SEU DIA HOJE? DESCUBRA TUDO HORÓSCOPO DIÁRIO NO SITE DO JOÃO BIDU! LÁ TEM TODAS AS TENDÊNCIAS ASTRAIS PARA O SEU SIGNO!

Se procura emprego = aposte no networking (rede de contatos). 2022 trará a energia da parceria, logo, você pode sondar amigos, colegas e familiares para eles te ajudarem com alguma oportunidade ou indicação de trabalho. Além disso, aposta nas profissões on-line. Muitos novos trabalhos estão surgindo na internet.

Ao falar das profissões ligadas à numerologia do ano, tenderão se destacar: prestadores de serviços, área da beleza, gastronomia, atendimento ao cliente e suporte técnico, terapias holísticas e psicologia, área da saúde e ensino, designers, arquitetura, floricultura e jardinagem, lojistas em geral.

Se tem o seu trabalho = também aposte nos relacionamentos construindo bons contatos, mostre-se à disposição em cooperar com outros que a reciprocidade para obter sucesso na carreira virá. Logo, desenvolva sua comunicação sendo mais assertivo e persuasivo.

Se é autônomo ou empresário = aposte na prestação de serviço e no marketing. As pessoas se conectam com pessoas, logo, crie um relacionamento com seu público-alvo e com a base de clientes. Transforme a comunicação da sua empresa mais humanizada, sem perder a postura empresarial. Por isso, criar rotina e processos de atendimento ao cliente, gerar conteúdos gratuitos, criar comunidade e agregar novos serviços farão com que seu negócio decole em 2022. O mesmo vale para quem deseja abrir o próprio.

Ficou animada para arrebentar na sua carreira no próximo ano novo? Espero que sim.

Leia Também

Ah! Caso ainda tenha dúvidas sobre qual carreira seguir, leia esse artigo sobre profissões que combinam com você de acordo com sua missão de vida. No mais que eu possa ajudar seria com uma consulta de Orientação Vocacional Numerológica.

Agora se quiser saber as suas energias pessoais no próximo ano, faça o seu Mapa Numerológico Anual , ele traz uma análise de todas as áreas da sua vida em 2022!

Até o próximo artigo.

Texto: Liggia Ramos ( @liggiaramos ), Numeróloga e Taróloga

LEIA TAMBÉM