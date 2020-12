Liggia Ramos Numeroterapia 2021: trabalho em 2021

Dando continuidade sobre a numerologia de 2021, agora falarei sobre trabalho.

De acordo com as vibrações numerológicas do ano, a tendência é mais mudanças e inovação na forma de se trabalhar. Com o ocorrido deste ano, muita coisa que faz parte da energia do 5 foi antecipada. Veja você que, tanto empresas quanto as pessoas precisaram se inovar e aceitar as mudanças impostas tendo que trabalhar em home office.

Perceba também, que enquanto uns tiveram perdas, outros tiveram ganhos e se surpreenderam com as novas possibilidades. Eis a essência do número 5 – ser capaz de transmutar coisas aparentemente “ruins” em oportunidades. Além disso, com a energia do próprio ano – n° 21, é sentir a plenitude diante dos acontecimentos e ir em direção ao tão desejado sucesso que só sentimos isso quando nós realizamos de fato.

Então, a principal mensagem pra você é permita-se mudar. Analise profundamente quem você é no trabalho e qual caminho está construindo sua carreira. Não importa se você está empregado, se é empreendedor, dono de empresa ou está procurando um emprego. Seja sincero consigo mesmo: é um bom profissional ou excelente? Faz o necessário ou dá o melhor de si? Está confortável com o que tem ou busca sempre se atualizar? Se você está nas segundas opções -excelente profissional, dá o melhor de si e busca se atualizar – você já é uma pessoa de sucesso e as boas oportunidades surgirão pra você em 2021.

Entendeu aonde quero chegar? De nada adiantará ficar resistente. Faz parte do progresso. Estamos no meio de mais uma inovação, um novo jeito de se trabalhar. Muitos postos de trabalho não mais existem, outros foram substituídos pelas máquinas e tecnologia e muitos outros foram criados. E aqui entra a sua visão de vida? Você vê a falta ou a abundância? Se vê a falta, você só atrairá perdas e limitações. Se vê abundância, enxergará que toda mudança é necessária para se renovar e melhorar o que já existe.

Por isso, primeiro reflita sobre tudo isso antes de saber quais áreas do trabalho irão prosperar mais em 2021.

Agora sim, um dos pontos estudos na numerologia é a capacidade de indicarmos vocação e oportunidades que se destacam tanto nos números da pessoa (mapa individual) quanto nas vibrações universais como o ano-calendário.

As áreas ou carreiras que tenderão ter maior destaque em 2021 são ligadas a:

Tecnologia

Eventos e hotelaria (independente da pandemia)

Finanças e economia

Marketing e comunicação (em especial o digital)

Política

Holística e esoterismo

Ensino

Agora, perceba que interessante vermos a vida com os olhos da oportunidade. Mesmo com tanta instabilidade que já vivemos e tende a ser ainda mais em 2021, podemos nos diferenciar em nossas profissões na união de quase todas as áreas citadas acima. Um exemplo, para quem é professor. Além de buscar mais conhecimentos técnicos, ele pode usar a tecnologia e fazer o seu marketing na criação de cursos online, por exemplo. Assim, ele une 3 áreas que terão destaque em 2021. Interessante, não é? E o melhor de tudo, qualquer pessoa em qualquer profissão pode tirar proveito disso tudo e transformar sua vida e carreira.

Eu só tenho que lhe desejar sucesso!

