Redação João Bidu Números dos signos para você ter sorte na Mega Sena

Quem nunca sonhou em ganhar na loteria , né? É claro que as chances para cada pessoa são baixíssimas, mas toda essa movimentação e animação que os jogos passam, mexem com qualquer pessoa… Ainda mais agora que a Mega Sena acumulada está em R$ 275 milhões! Para ganhar o prêmio, é necessário acertar as seis dezenas do sorteio. E para te ajudar na hora do jogo, separamos os números da sorte de cada um dos signos! Utilize os números como indicativo para montar sua aposta. Você pode somá-los, subtrair, dividir… Só lembre-se que a Mega Sena é somente até o número 60, ok?

Os números para cada signo apostar na Mega Sena acumulada

Áries (21/3 a 20/4)

Seus números da sorte são 1 e 9. Aposte para jogar em 10, 18, 19, 45, 54, 55 ou alguma outra combinação que tenha os números 1 e 9 como resultado.

Touro (21/4 a 20/5)

Seus números da sorte são 5 e 6. Aposte para jogar em 14, 23, 33, 42, 50, 60, ou alguma outra combinação que tenha os números 5 e 6 como resultado.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Seus números da sorte são 5 e 6. Aposte para jogar em 14, 23, 33, 42, 50, 60, ou alguma outra combinação que tenha os números 5 e 6 como resultado.

Câncer (21/6 a 21/7)

Seus números da sorte são 2 e 9. Aposte para jogar em 11, 27, 29, 36, 38, 54 ou alguma outra combinação que tenha os números 2 e 9 como resultado.

Leão (22/7 a 22/8)

Seus números da sorte são 1 e 3. Aposte para jogar em 10, 12, 21, 30, 39, 46, 56 ou alguma outra combinação que tenha os números 1 e 3 como resultado.

Virgem (23/8 a 22/9)

Seus números da sorte são 5 e 8. Aposte para jogar em 14, 23, 35, 44, 50, 53 ou alguma outra combinação que tenha os números 5 e 8 como resultado.

Libra (23/9 a 22/10)

Você viu?

Seus números da sorte são 4 e 6. Aposte para jogar em 13, 15, 22, 33, 40, 58, ou alguma outra combinação que tenha os números 4 e 6 como resultado.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Seus números da sorte são 7 e 9. Aposte para jogar em 16, 25, 34, 45, 54 ou alguma outra combinação que tenha os números 7 e 9 como resultado.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Seus números da sorte são 3 e 9. Aposte para jogar em 12, 21, 30, 45, 49, 54 ou alguma outra combinação que tenha os números 3 e 9 como resultado.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Seus números da sorte são 6 e 8. Aposte para jogar em 15, 21, 26, 35, 44, 60 ou alguma outra combinação que tenha os números 6 e 8 como resultado.

Aquário (21/1 a 19/2)

Seus números da sorte são 4 e 5. Aposte para jogar em 22, 13, 31, 32, 23, 14 ou alguma outra combinação que tenha os números 4 e 5 como resultado.

Peixes (20/2 a 20/3)

Seus números da sorte são 2 e 7. Aposte para jogar em 11, 20, 34, 38, 43, 52 ou alguma outra combinação que tenha os números 2 e 7 como resultado.

LEIA TAMBÉM: