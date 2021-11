Liggia Ramos Numerologia vocaional: como escolher a melhor carreira para seguir?

“Qual carreira eu devo seguir?” Essa é uma das perguntas mais intrigantes que todo ser humano faz, especialmente na adolescência, período em que há muitas cobranças sobre o assunto. Mas, de que vale ceder às pressões se mal sabemos quem somos e o que realmente queremos fazer?

Quantas pessoas, ao chegarem aos 30, 40 anos de idade, estão infelizes por terem escolhido uma carreira por tradição de família, porque dá muito dinheiro ou porque estava na moda? E as constantes mudanças do mercado profissional que criam novas carreiras a todo momento? Como se realizar diante de tudo isso?

Acalme-se! A numerologia e o tarot estão aqui para simplificar sua vida e suas escolhas, independentemente da idade e do momento de vida que você esteja vivendo. Afinal de contas, eu mesma – Liggia Rãmos, muito prazer! – descobri minha vocação apenas aos 33 anos de idade, então não tem motivo para pressa.

O estudo de Numerologia Vocacional indica as profissões que mais combinam com você, de acordo com as vibrações numerológicas que seu nome completo e data de nascimento trazem. Já o tarot, visualiza o atual momento da sua vida e o direciona para chegar na escolha que fez após o estudo vocacional.

Não há regras, mas vidas em busca de felicidade. Nem sempre, o jovem de 18 anos acertará de primeira na sua escolha profissional. Nem sempre, o adulto de meia idade necessitará de uma mudança brusca na carreira e, às vezes, só alguns ajustes no percurso são suficientes para seguir adiante e alcançar a felicidade e a realização. Seja qual for sua dúvida, a numerologia e o tarot podem te ajudar! Vamos aos exemplos?

Abaixo temos algumas sugestões de carreira para cada vibração numerológica de acordo com a data de nascimento. Basta reduzir a sua data de nascimento a um só número, seguindo esta regrinha: você deverá somar todos os números da data do seu aniversário até chegar em um resultado entre 1 e 9 – exceto se o resultado final for 11 ou 22, nesses casos, você não deve reduzir. Exemplo:

08/02/1987

8 + 2 + 1 + 9 + 8 + 7 = 35

3 + 5 = 8

Portanto, a Missão de Vida das pessoas que nasceram nessa data será a 8!

Agora que você já sabe como descobrir esse resultado, que tal fazer sua própria conta? Depois é só conferir, entre as missões abaixo, qual é a ideal para você – assim será bem mais fácil escolher qual carreira seguir!

Missão de Vida 1

Cargos Executivos, de Gestão e Liderança, Comercial/Vendas, Engenharia, Aviação, Automobilística, Medicina, Professor, Publicitário.

Missão de Vida 2

Carreira Diplomática, Política, Psicologia, Professor, Radialista, Mecânica, Consultoria, Administração, Neurologia, Bibliotecário.

Missão de Vida 3

Escritor, Artista, Influencer Digital, Designer de Interiores, áreas da Comunicação, Organizador de Eventos, Gastronomia, Moda, Estética e Beleza.

Missão de Vida 4

Arquitetura, Artesão, Arqueologia, Bombeiro, Biólogo/Geólogo, Dentista, Economia/Estatística, Empreiteiro, Marceneiro, Médico.

Missão de Vida 5

Advocacia, Aviação, Línguas/Interprete, Mercado de Ações, áreas da Comunicação, Guia Turístico, Vendas, Logística, Esportes em geral, Investigador.

Missão de Vida 6

Qualquer área da saúde, Gastronomia, Advocacia, Decorador, Professor, Desenhista, Comerciante/Lojista, Terapeuta Holístico, Corretor de Imóveis, Paisagista

Missão de Vida 7

Professor, Cientista, Terapeuta Holístico/Esotérico, Teólogo/Filósofo, Cirurgião, Astronomia, Escultor, Químico, Criminalista.

Missão de Vida 8

Cargos executivos, de Gestão e Liderança. Proprietário de Empresas, área Financeira, Consultoria em Geral, Corretor de Imóveis/Investimentos, Administração, Treinador de Esportes, Promotoria, Servidor Público, Juiz.

Missão de Vida 9

Assistente Social, Professor, Relações Internacionais, Artista, Escritor, Político, Policial, Médico, Filantropo, Líder Religioso.

Missão de Vida 11

Advocacia, Artista, Cientista, Assistente Social, Filósofo, Fotógrafo, Líder Religioso, Terapeuta Holístico/Esotérico, Psicanalista, Diplomata.

Missão de Vida 22

Relações Internacionais, Aviação, Administração, Arquiteto, Cientista, Esotérico, Professor, Comércio Exterior, Engenharia, Embaixador.

Gosta de numerologia e quer saber mais sobre sua numerologia pessoal? A loja do João Bidu tem o Mapa Numerológico Trimestral e Anual . Descubra o que os números revelam sobre você. Através da sua data de nascimento e do seu nome completo, você aprenderá mais sobre seu próximo trimestre, seus desafios, oportunidades, bem como dicas e orientações para você se antecipar ao que estará por vir.

Texto: Liggia Ramos, numeróloga e taróloga

Instagram: @liggiaramos

