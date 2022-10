Redação EdiCase Numerologia: veja como escolher o melhor dia para o seu casamento

O casamento é um dos rituais mais importantes da vida adulta. Escolher alguém para passar o resto da vida é muito delicado e, por isso, quando encontramos alguém, queremos que esse momento seja perfeito. Afinal, é um instante que ficará para sempre na nossa memória.

Quando noivamos, começamos a pensar em todos os detalhes: data, local, decoração, música, convidados e em tudo que um grande evento exige. Por isso, confira um truque da numerologia para escolher a melhor data para se casar na primavera.

Qual é a melhor data para se casar ?

Casar na primavera pode nos permitir iniciar um ciclo no momento certo da vida. Aquele período que a gente se despede do passado frio e escuro, para um período com muito mais calor, transformação e beleza. Mas o que a numerologia tem a ver com isso?

Se você gosta de numerologia, já deve saber que os números possuem energias únicas e que isso pode influenciar na sua vida. Então, para que no seu casamento tudo o que você deseja dentro da relação seja realizado, que tal prestar atenção na soma da data e no que ela pode trazer para a sua vida?

Como escolher o melhor dia para o casamento?

Para começar, você precisa entender a necessidade de somar todos os números. Então, para exemplificar, se você pensa em se casar no dia 10/11/2022 , a sua energia será:

1+0+1+1+2+0+2+2 = 9

O número 9 não representa uma boa data para o casamento, pois em muitos casos, ele representa o fechamento de um ciclo. Apesar disso, ainda é uma soma de muita paixão, intensidade e paciência.

Como somar os números para saber a melhor data ?

Óbvio que isso é uma análise de um relacionamento mais clichê, no qual o objetivo de ambos seja uma família feliz, uma união estável e tranquilidade. Hoje, muitos casais são aventureiros, e precisam de uma certa emoção para que o relacionamento dê certo. Por isso, leia a energia dos números a seguir e pense sobre o que você e a pessoa amada querem atrair para a vida de vocês, aí sim tomarão a escolha certa.

Significado e energia da soma dos números de 1 a 9

Soma 1

Essa é a soma ideal para o casamento daqueles casais que terminaram e reataram. Isso porque esse número representa recomeço e vai trazer essa energia de renovação para o relacionamento, deixando o passado para trás. Os casamentos nessa data costumam ter muita energia, uma festa divertida e com boas memórias.

Soma 2

Para aqueles casais que buscam parceria e cumplicidade para o resto da vida, essa é a soma ideal. É excelente para relacionamentos entre pessoas tradicionais.

Soma 3

Na numerologia, este é o número da comunicação . Apesar de não ser um número muito romântico, pode ajudar os casais a se abrirem cada vez mais. Assim, podem conseguir se entender por meio do diálogo, tornando a relação cada vez mais forte e duradoura.

Soma 4

Esse número é bastante delicado, pois ele traz segurança e estabilidade para casais que desejam crescer e evoluir juntos. Um apoia o outro em suas realizações e os dois usufruem disso juntos.

Soma 5

Casais que estão em busca de conhecer o mundo, explorar novidades e se entregar para as aventuras. A soma ideal para eles é o 5, pois sua energia proporciona as transformações que vocês procuram.

Soma 6

Chegamos no número do amor. Todos os outros têm os seus benefícios no casamento, mas o 6 possui uma energia ainda mais especial. Isso porque ele traz muito afeto, estabilidade e harmonia. A numerologia indica que o casamento com essa energia sempre sai perfeito.

Soma 7

Este número é para casais destemidos, fortes e que estão dispostos a dominar o mundo juntos. Sua energia traz força para enfrentar as dificuldades e superar qualquer obstáculo.

Soma 8

Segurança, estabilidade e realização. Essa é a soma ideal para aqueles casais que possuem sonhos mais financeiros do que românticos. Desejam construir um império juntos? Então a soma é 8.

Soma 9

Essa não é a melhor soma para o casamento. Isso porque, em muitos casos, ele representa o fechamento de um ciclo. Óbvio que se casar nessa fase é o fim da vida de solteiro, mas não é essa energia que você quer trazer para seu relacionamento, não é? Apesar disso, ainda é uma soma de muita paixão, intensidade e paciência. É perfeito para casais mais emotivos.

Por astróloga Yara Vieira

Astrocentro

Considerada a maior comunidade on-line de esoterismo do Brasil, o Astrocentro foi o primeiro site de relacionamento dedicado a indicar especialistas do meio esotérico de maneira 100% digital.

Fonte: IG Mulher