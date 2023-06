Numerologia do amor: o que cada algoritmo diz sobre o futuro do casal?

FreePik Números podem revelar o que o destino aguarda para o seu relacionamento; aprenda a calcular

Quando tem um amor novo na área umas das coisas que se passa pela cabeça é “Será que combinamos, será que vamos dar certo?”. Pois saiba que a numerologia pode responder a essas e outras perguntas. Afinal, se trata de um oráculo que trabalha com a ligação universal dos números em nossa vida. Sendo assim, sua característica de orientação pode ajudar a lidar com a complexidade dos relacionamentos , e apesar de não ser uma verdade absoluta sobre o futuro, é possível identificar características da relação que está começando.

“Para cada número temos um significado numerológico que nos aponta uma tendência para o casal. É como se fosse uma inscrição do destino, que por meio da ligação entre as pessoas, nos faz acreditar na boa energia que rege a partir da união dessas duas pessoas”, resume Yara Vieira, astróloga e numeróloga do Astrocentro.

Como calcular:

É bem simples, basta somar as datas de aniversário e juntar os números para somá-los individualmente, por exemplo, se você nasceu no 02/09/1995. Pegue os números separadamente e faça a soma: 0+2+0+9+1+9+9+5=35. Em seguida, separe-os e some novamente: 3+5=8

Agora faça o mesmo com o aniversário da sua cara metade, vamos fingir que seja 15/06/1987, e faça a soma: 1+5+0+6+1+9+8+7=37. Faça o mesmo que o seu resultado, 3+7=10

Então, pegue os dois números e some-os, 8+10=18. Caso o número seja uma dezena, separe e some mais uma vez. 1+8= 9. O número do casal é 9.

Para te ajudar, a numeróloga do Astrocentro conta mais sobre o que diz cada número e o que eles apontam para seu relacionamento amoroso.

Número 1: Para este número há uma inclinação de uma vida dinâmica e segura, onde não faltam projetos e planos. No entanto, é um casal que deve ter cuidado com a competição, pois as qualidades são tantas, que o sentimento de comparação pode ser constante.

Número 2: Aqui temos um forte indício de parceria. Pois o número 2 aponta a união e apoio mútuo mesmo nos piores momentos. Entretanto, tudo pode ir por água abaixo caso o casal não tenha superado o passado, afinal de contas, os apontamentos aqui são de apego e ressentimento dentro e fora da relação.

Número 3: Para o número 3 a diversão e o romance é uma realidade. Para quem está de fora, pode pensar que é um relacionamento bem meloso, mas a verdade é que o amor entre vocês acontece. Porém, o senso de responsabilidade é tão grande que é provável que o casal se esqueça de tirar um tempo a dois, e com o tempo a rotina pode pesar mais do que a diversão. Mas para estarem bem e unidos, é importante entender a sua sinastria e ligação no amor.

Número 4: Neste número temos uma inclinação à estabilidade material, ou seja, é possível que o casal tenha uma grande chance de construir algum patrimônio juntos. Contudo, seus ganhos não devem ser mensurados individualmente, mas sim somados para o seu objetivo em comum. O excesso de objetividade em suas vidas pode apagar a chama. Portanto, o ideal é que tenham atenção, e se permitam ao encontro mais íntimo ocasionalmente.

Número 5: O simbolismo do número 5 é sem dúvida movido pelas aventuras. Esse casal costuma ter uma abordagem espiritual e intelectual quando se trata de interpretar o mundo. E com essa perspectiva, os dois têm consigo um presente a cada momento. No entanto, a impulsividade pode atrapalhar alguns planos de longo prazo, especialmente se a relação se acomodar apenas aos momentos bons e nunca superar desafios juntos.

Número 6: Aqui temos aquele arquétipo de casal mais tradicional. Sempre em movimento, pensando com os pés no chão e valorizando a família como ponto principal de uma casa. O número 6 é o sonho de todos que querem paz e sossego num relacionamento. Contudo, a idealização pode ser uma armadilha para vocês dois, tomem cuidado com o excesso das fantasias.

Número 7: A cumplicidade se faz presente com esse casal. Logo, suas inspirações servem para a construção de confiança e eternizam suas raízes para algo maior e mais forte. No entanto, a insegurança pode tomar conta e servir de ponte para a desconfiança entre vocês. Sendo assim, não deixe que as vozes em sua cabeça a façam duvidar da fidelidade do parceiro.

Número 8: Por aqui a ambição é ponto-chave do que mantém esse relacionamento estável e unido. Onde o sonho pode ser em comum ou se ajudam mutuamente para conquistarem bens materiais, respeito da família e prestígio social. Mas mesmo que este pareça o sonho ideal, o materialismo pode ser um problema caso seja um casal que tenha olhos apenas para o dinheiro e para os bens, portanto, o ideal é trabalhar duro e aproveitar os momentos de descanso juntos.

Número 9: E por fim, temos o número que nos leva a espiritualidade como cerne desse relacionamento. A fé, assim como a vontade de fazer o outro feliz, está presente no dia a dia. Fazendo o bem sem ver a quem e se sentindo completos e felizes por isso. Porém, a rotina pode ser frenética quando esse casal está muito dedicado fora do relacionamento, o que pode gerar uma vida a dois monótona e pouco dedicada aos prazeres na intimidade.

Fonte: Mulher