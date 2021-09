Liggia Ramos Numerologia de setembro: dicas para o amor, trabalho e saúde

Setembro será um mês de muitas mudanças e de forte conexão espiritual. Para você aproveitar tudo isso de forma positiva em sua vida, o primeiro passo é se conectar com a espiritualidade. Somos seres espirituais vivendo as experiências terrestres. Se deseja encontrar seu caminho, ser feliz e se sentir realizada(o), esteja disposta(o) a ouvir sua alma e realizar ações necessárias na vida prática.

O mês vibrará a energia do 5 pela numerologia, a mesma vibração do ano e, por isso, poderá ocorrer diversos tipos de acontecimentos, bons ou ruins, em âmbito mundial e pessoal. Além disso, o próprio número do mês, 9, fala de finalização de ciclos.

Diante de muitos acontecimentos externos, como você vem se posicionando na vida? Está disposta(o) a encerrar ciclos e se abrir para novas possibilidades e oportunidades? Você já tem resultados dos últimos 8 meses de 2021 e ainda tem a chance de transformar e melhorar até o final do ano, ou seja, setembro requer coragem, versatilidade e fé.

Por isso, a principal mensagem deste mês é transmutar as energias a seu favor. Tem orado? Tem meditado? Tem feito leituras ou cursos de autoconhecimento? Pois bem, como você quer ter conquistas se não se movimenta por você mesmo?

Sim, a mensagem é mais direta. É para fazê-la(o) despertar de vez. 2021 não está pra quem quer moleza ou quer milagre. Ele está para quem faz e é o próprio milagre, logo, aproveite mais essa oportunidade!

Amor em setembro

Esteja disposto a melhorar sua relação ou para encerrá-la caso sinta que não fluirá positivamente daqui por diante. Para quem busca um amor, é possível conhecer alguém e iniciar um romance, por isso a importância de estar bem consigo mesmo.

Trabalho em setembro

Esteja disposta(o) para transformar sua carreira, sua função. Mostre o seu diferencial para atrair oportunidades e iniciar um novo ciclo ou nova fase no trabalho. Para quem busca trabalho, as energias estão positivas para conquistar um emprego. De novo, mostre seu diferencial.

Saúde em setembro

Esse mês requer cuidado com a saúde no geral. Por isso a importância de alimentar a alma com coisas positivas como uma rotina de oração, equilibrar o emocional e estar vigilante com os pensamentos. Quando fazemos isso, fortalecemos a saúde do corpo físico.

Essas são as três principais áreas da vida que pedem atenção e atitude. Agora é com você por você mesmo.

Texto : Liggia Ramos, numeróloga e taróloga

Instagram: @liggiaramo

