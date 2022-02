Número de usuários do Acesso Cidadão cresce 35% em um ano

O Acesso Cidadão – ferramenta que possibilita aos internautas utilizarem login e senha únicos para acessar vários serviços digitais do Governo do Estado – alcançou a marca de 1,86 milhão de usuários em janeiro deste ano. Esse número é 35% superior ao obtido no mesmo período de 2021.

Desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), a solução está integrada a vários serviços digitais, como os disponibilizados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran| ES), nas áreas de Habilitação, Veículos e Infrações.

O cadastro no Acesso Cidadão é necessário para os capixabas participarem do Programa Cibercidadão, criado pelo Prodest com foco em ouvir sugestões de projetos que aprimorem os serviços digitais do Governo.

A ferramenta também é imprescindível para o uso dos sistemas e-Docs (tramitação eletrônica de documentos e processos do Poder Executivo Estadual) e e-OUV (responsável pela centralização de demandas encaminhadas pelos cidadãos à Ouvidoria-Geral do Governo do Estado).

A solução é necessária ainda para o uso do sistema de inscrição e seleção em processos seletivos de designação temporária do Governo do Estado; e a participação no Programa Nota Premiada Capixaba, responsável por incentivar a educação fiscal dos capixabas.

Além disso, o Acesso Cidadão é essencial para utilizar os serviços do Portal do Servidor; do e-Certificado – para emissão de certificados de participação em cursos da Escola do Serviço Público do Espírito Santo (Esesp); e dos Programas Jovens Valores e Nossa Bolsa.

Veja como criar uma conta

O Acesso Cidadão foi criado em 2014 e exige algumas ações para abertura de conta. Uma delas é visitar o site www.acessocidadao.es.gov.br. Na página inicial, clique em “Criar uma Conta”. Depois, digite o CPF e clique em “Próxima Etapa”.

Em seguida, o internauta deve inserir os dados pessoais e digitar uma senha. O usuário ainda pode fazer o login utilizando certificado digital, a conta do Google ou do Gov.BR (serviço de login único do Governo Federal).

Na avaliação do presidente do Prodest, Marcelo Azeredo Cornélio, o Acesso Cidadão é uma ferramenta que proporciona mais praticidade aos usuários dos serviços digitais do Governo do Estado. “Na Administração Pública, a tecnologia tem como uma das principais metas facilitar a vida das pessoas. Felizmente, o Acesso Cidadão é um recurso crucial para atingirmos esse objetivo”, afirmou.

