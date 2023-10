Número de ucranianos desaparecidos na guerra chega a 26 mil, diz Kiev

Reprodução/Twitter Até o momento as autoridades ucranianas não informaram o número de mortes de militares na guerra.

Mais de 26 mil ucranianos, incluindo quase 15 mil militares e 11 mil civis, estão desaparecidos desde o início da guerra, aponta o governo de Kiev.

Os dados foram informados pelo vice-ministro do Interior, Leonid Timchenko. Mariana Reva, porta-voz do ministro, afirmou que o número “pode aumentar com o avanço das verificações”. As informações são da AFP.

Até o momento as autoridades ucranianas não informaram o número de mortes de militares na guerra. As atualizações sobre civis, no entanto, são constantes.

O jornal The New York Times, em agosto, apontou que o número de ucranianos mortos chegou a 70 mil, com base em informações de fontes anônimas do governo dos Estados Unidos.

Do outro lado, o número de soldados russos que morreram ao longo do conflito foi de 120 mil. O alto número se deve pela quantidade maior de militares na guerra, com uma diferença que chega a quase três para um em relação à Ucrânia.

As vítimas triplicaram ao longo do inverno e primavera, quando os dois países disputaram o território de Bakhmut. Os Estados Unidos apontaram que centenas de soldados saíram feridos ou morreram no conflito.

