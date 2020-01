Número de mortos pelas chuvas sobe a 55 em Minas Gerais; 53 mil foram afetados

arrow-options Roberto Casimiro/Fotoarena/Agência O Globo – 4.8.19 Céu nublado em São Paulo

Com mínimas de 20ºC e máximas de 31ºC, a previsão do tempo para esta quinta-feira (30) em São Paulo é de dia quente, nublado e com chuvas a partir do entardecer, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

As pancadas de chuva fortes podem atingir todas as regiões da capital paulista. O CGE alerta para probabilidade de raios, rajadas de vento e alagamentos. A umidade permanece durante todo o dia acima de 45%.