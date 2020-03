Número de mortos em naufrágio no Sul do Amapá passa para 13

arrow-options Reprodução Naufrágio Amapá

O número de pessoas mortas em no naufrágio de um navio na foz do rio Jari, no Sul do Amapá , passou para 13 na noite do domingo (1). A embarcação Anna Karoline III, que seguia de Santana, no Amapá, para a cidade de Santarém, no Pará, naufragou no meio do caminho após um dia de viagem.

Ainda não há causa oficial para o naufrágio da embarcação, mas segundo testemunhas chovia e ventava muito no momento do acidente. A Capitania dos Portos abriu investigação sobre o caso e tem até 90 dias para apresentar uma resposta.

Leia também: Chega a seis o número de mortes em naufrágio de navio no sul do Amapá

Até o momento, 46 pessoas foram resgatadas com vida e 13 corpos encontrados. Não há número exato de quantas pessoas estão desaparecidas, já que não havia no navio uma lista com quantidade de passageiros.

Buscas na área do naufrágio são realizadas com ajuda de mergulhadores do Amapá e do Pará. Nesta segunda-feira (2), um helicóptero, uma aeronave, médicos, enfermeiros e mais mergulhadores devem se juntar ao time de buscas.