Número de mortos em incêndios na Austrália sobe para 27

arrow-options NASA Worldview Cerca de um terço da Austrália foi devastada pelos incêndios, de acordo com registros da NASA.

O satélite Terra, da Nasa, forneceu imagens de antes e depois que mostram a extensão dos incêndios que devastaram a Ilha Kangaroo , na Austrália. Essa porção de terra fica na parte sul da Austrália , a sudoeste de Adelaide. Cerca de um terço da ilha é composta de reservas naturais protegidas, que abrigam animais selvagens nativos, incluindo leões-marinhos, coalas e diversas espécies de aves ameaçadas de extinção, como cacatuas-pretas brilhantes que foram trazidas de volta à beira da extinção nas últimas duas décadas.

Na comparação com a imagem abaixo, de 16 de dezembro de 2019, a imagem do alto, tirada em 7 de janeiro de 2020, mostra claramente a devastação. Na foto acima, um terço da ilha (155 mil hectares) mostra cicatrizes de queimadas e áreas que ainda estão pegando fogo.

Essas imagens foram capturadas pelo satélite Terra usando seu instrumento MODIS. Esse espectrorradiômetro de imagem com resolução moderada é capaz de sobrepor faixas reflexivas de cor para destacar as áreas queimadas e distingui-las das áreas de vegetação regular.

arrow-options NASA Worldview A ilha em 16 de dezembro de 2019: vegetação ainda intacta.

Isso torna os incêndios que devastaram quase um terço da ilha não apenas uma grande tragédia local, mas também uma tragédia ecológica . Os incêndios começaram com relâmpagos no Parque Nacional Flinders Chase. Os ecologistas do parque estimam em 25 mil o número de coalas que morreram no incêndio, o que representa metade da população desses animais na ilha.