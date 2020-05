Número de mortes diárias por Covid-19 desacelera na Itália

Reprodução Mesmo com menores números de mortes, os casos aumentaram desde o último dia 22





A Itália registrou 119 novas mortes pela epidemia da Covid-19 neste sábado, 23, contra 130 no dia anterior, informou a Agência de Proteção Civil. Enquanto isso a contagem diária de novos casos subiu marginalmente para 659, de 652 na sexta-feira, 22.

O número total de mortos desde o surgimento do surto, em 21 de fevereiro, agora é de 32.735. Segundo a agência, é o terceiro maior número de mortes causadas pelo novo coronavírus do mundo, depois dos Estados Unidos e do Reino Unido .

Ainda de acordo com a agência, o número total de casos confirmados na região até agora é de 229.327, o sexto maior número mundial atrás dos Estados Unidos, Rússia, Espanha, Reino Unido e Brasil.

As pessoas registradas como portadoras da doença caíram para 57.552 no sábado, ante 59.322 no dia anterior.

Havia 572 pessoas em terapia intensiva no sábado, contra 595 na sexta-feira. Dos originalmente infectados, 138.840 foram declarados recuperados contra 136.720 no dia anterior.

A agência disse que 2,164 milhões de pessoas foram testadas para a Covid-19 a partir de sábado, contra 2,122 milhões na sexta-feira, em uma população de cerca de 60 milhões.