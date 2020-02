Número de mortes causadas pelo novo coronavírus chega a 2.715 na China

O Conselho da União Europeia (UE) deu hoje (25) sinal verde formal à Comissão Europeia para iniciar negociações com Londres sobre a futura parceria pós-Brexit, que serão conduzidas pelo negociador-chefe do bloco comunitário para o processo, Michel Barnier.

“O Conselho adotou hoje uma decisão que autoriza a abertura de negociações para uma nova parceria com o Reino Unido e nomeia formalmente a Comissão como negociadora da UE. O Conselho adotou também as diretrizes de negociação, que constituem o mandato para a Comissão nas negociações”, explica o comunicado.

Após a decisão – adotada no Conselho de Assuntos Gerais que aconteceu esta manhã em Bruxelas e no qual Portugal esteve representado pela secretária de Estados dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias -, as negociações entre Bruxelas e Londres deverão começar em março, mês para o qual está marcada a primeira reunião formal dos negociadores de ambos os blocos.

Estas conversações que serão conduzidas do lado da UE por Michel Barnier, devem estar concluídas até final do ano quando termina o chamado “período de transição” após a saída do Reino Unido da União, concretizada em 31 de janeiro passado.