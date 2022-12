Número de empresas inadimplentes bate recorde e chega a 6,4 milhões

FreePik Empresas endividadas ultrapassam seis milhões

As empresas brasileiras bateram recorde de inadimplência em novembro deste ano, de acordo com dados da Serasa Experian. No mês, foram registrados 6.392.011 negócios no vermelho, maior número desde o início da série história do índice, em 2016.

Desde o início de 2022, o número de empresas inadimplentes não parou de crescer, como é possível ver no gráfico abaixo:

Além do número de empresas endividadas, a quantidade de dívidas (45 milhões) e o valor acumulado delas (total de R$ 108 bilhões) também registraram recordes históricos. Em média, cada empresa inadimplente tinha sete dívidas em novembro.

“Para que esse cenário mostre uma visão mais positiva é necessário que os consumidores consigam sair da inadimplência, aumentem seu poder de compra e comecem a honrar com seus compromissos financeiros, além de consumir mais. Esses dois fatores deverão contribuir para o fluxo de caixa dos negócios que, só então, conseguirão se organizar financeiramente”, avalia Luiz Rabi, economista da Serasa Experian.

Mais da metade das empresas inadimplentes (53,5%) atua no setor de serviços. As outras áreas mais devedoras são comércio (37,5%) e indústria (7,7%). Já entre os estados, São Paulo é o que tem maior número de empresas inadimplentes, com mais de 2 milhões.

