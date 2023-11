Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJES marca presença no Fonamec

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJES (Nupemec), representado pela sua supervisora, a desembargadora Janete Vargas Simões, marcou presença no Fórum Nacional de Mediação e Conciliação (Fonamec), que terminou na última sexta-feira (24), em Porto Alegre (RS). Foram três dias de debates e trocas de experiências de magistrados e servidores com atuação nos Nupemecs e Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs) de todo o país. Acompanharam a desembargadora no evento, o juiz de Direito da Vara da Infância e sa Juventude e integrante da Comissão de Conflitos Fundiários, Eliezer Mattos Scherrer Júnior e a coordenadora administrativa do Nupemec, Izabella Dalla Sily Casagrande.

O objetivo do Fórum é promover discussões e boas práticas para aprimorar o exercício das funções desempenhadas por seus integrantes, buscando aperfeiçoar cada vez mais os métodos consensuais de solução de conflitos.

Durante o evento, ocorreu a plenária de votação dos enunciados do Fórum – propostas que sintetizam o entendimento do grupo a respeito dos temas debatidos – mediação, Conciliação e Justiça Restaurativa. Os novos enunciados aprovados serão encaminhados ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, se aprovados por aquele órgão, passarão a fazer parte da Resolução 125/2010, que criou a Política Judiciária de Tratamento de Conflitos.

Macrodesafio: Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos

Vitória, 27 de novembro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Equipe Nupemec | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES