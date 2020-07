Núbia Ólliver celebra Dia do Orgasmo: “Se estiver sozinha me resolvo”

O Dia do Orgasmo é celebrado nesta sexta-feira (31) e tem muita famosa animada com a data. A modelo influenciadora digital Núbia Ólliver disse que não vai deixar a data passar em branco, já a modelo e atriz Denise Dias aproveitou para ressaltar a importância da mulher pensa no próprio prazer. A DJ Taty Zatto, a apresentadora Deborah Albuquerque e a modelo Ana Paula Evangelista também se manifestaram.

Divulgação Núbia Ólliver e Denise Dias

Núbia Ólliver garantiu que vai comemorar de um jeito animado. “Quero comemorar com muitos orgasmos! Se estiver sozinha eu me resolvo com todos os brinquedinhos que tenho aqui e me faço feliz”, declarou aos risos. Denise Dias contou que recentemente encontrou pesquisas que comprovam que “o orgasmo feminino tem efeito terapêutico, ou seja, é capaz de ajudar no tratamento e na redução de ansiedade, além de depressão (em níveis mais leves) e dependências”.

“Achei algo interessante em um site de sex shop e resolvi investir em um novo brinquedinho erótico: um vibrador de sucção clitoriana, que custa quase 2 mil reais e não me arrependo (risos)! Além de ser extremamente relaxante, o orgasmo feminino despertou mais e reforçou minha feminilidade em relação à vida, me sinto mais poderosa por valorizar meu prazer, mais completa e autoconfiante, pois estou plena na minha expressão de sexualidade”, declarou a atriz.

Divulgação Deborah Albuquerque, Taty Zatto e Ana Paula Evangelista

A DJ Taty Zatto chamou atenção para a importância das preliminares na hora do sexo. “Para mim, elas valem demais e acabam sempre me estimulando e me deixando mais à vontade na hora do sexo e o orgasmo vem de forma mais intensa e gostosa. Que o dia do orgasmo seja mais um pretexto para se fazer amor, se é que para fazer amor precisa de pretexto”, falou aos risos.

Para Deborah Albuquerque, essa data fala sobre libertação: “É o momento das mulheres experimentarem esse tipo de prazer, já que, alguns anos atrás, elas não tinham. Agora é a era de se permitir a viver isso e não aceitar uma relação onde só o homem chega ao orgasmo. Eu nunca permiti isso”.

Musa da Tijuca, Ana Paula Evangelista adiantou que vai curtiu com o marido. “Estamos numa espécie de lua de mel. Após a Grécia, viemos para a Puglia, no sul da Itália. Certamente vou preparar uma noite romântica e cheia de sensualidade com direito a dancinha sexy para animar o maridão”, contou.