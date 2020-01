Nubia Oliiver surge nua e solta o verbo sobre orgasmo feminino

Na noite da última quarta-feira (29), Nubia Oliiver atualizou sua conta do Instagram com um registro fotográfico para lá de sensual. Nua, vestindo apenas uma jaqueta para cobrir os mamilos, ela refletiu sobre os mitos envolta do orgasmo feminino.

Leia também: Bissexual, Nubia Oliiver vê sexo a três como paraíso erótico

Reprodução Instagram Nubia Oliiver

Leia também: Nubia Oliiver fala sobre vício em sexo: “Sofri muito”

Na legenda da imagem publicada no Instagram , a modelo defendeu que a sexualidade feminina não é “complexa”, mas “mal compreendida”. “O fato de mulheres se queixarem de nunca terem conseguido um ‘orgasmo vaginal’ mostra como a compreensão da sexualidade feminina tem sido definida pelas necessidades do homem através dos tempos”, escreveu Nubia Oliiver .