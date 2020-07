Nubia Oliiver posa sem calcinha e deixa internautas empolgados

View this post on Instagram

Há tempos atrás pensava em #amorproprio como se olhar no #espelho e estar satisfeita com a #imagem exterior, mas com o tempo aprendi que amor próprio é estar satisfeita com o que há no interior. . Se amar é aceitar os erros cometidos no passado, aceitar que você não pode voltar e consertar o que houve, mas pode #aprender com isso e se tornar um ser humano melhor a cada dia. . Aprendi que o amor próprio é sobre #respeitar seus limites, respeitar aquilo que você é e não aceitar nada menos do que você tem certeza que merece. . Quando você está em #paz com tudo aquilo que você é, e se ama, você está completa. . Cultivo em mim tudo aquilo que já procurei em alguém , pois é comigo que eu vou passar o resto da vida. . De todos os amores, eu escolho o próprio! #foto #pb @nelsonmirandafotografo