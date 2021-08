Bruno Gall De Blasi Nubank permite parcelar compras no débito em até 12 vezes

O Nubank agora possui uma opção para tornar as compras no débito mais flexíveis. A fintech começou a disponibilizar um recurso para parcelar as transações na modalidade em até doze vezes com juros. Segundo a instituição financeira, a função pode ser útil para quem precisa “diluir o gasto em várias parcelas” em momentos de urgência.

A novidade foi anunciada nesta sexta-feira (6) mas já está em testes desde 23 de julho de 2021. A nova ferramenta dá uma alternativa a quem deseja parcelar suas compras sem ter de recorrer ao cartão de crédito. Esta opção, no entanto, é válida apenas para compras acima de R$ 30 e tem acréscimo de juros nas prestações.

Toda a operação é realizada dentro do aplicativo. O Nubank informa que “a quantia precisa ter sido paga à vista”. Depois, é só abrir a compra pelo app e escolher a opção “Pague essa compra no futuro” e seguir as instruções. A plataforma também mostra a simulação de prazos e condições de pagamento antes de confirmar a transação.

Após a solicitação, o valor da compra retornará à conta do usuário. Além disso, as parcelas serão debitadas automaticamente. “O parcelamento do débito está em teste com alguns usuários que já possuem valor disponível para empréstimo e, em breve, estará disponível para todos os clientes do Nubank”, informaram.

Nubank parcela boletos no cartão de crédito

Esta é mais uma modalidade oferecida para parcelamentos no Nubank. No último dia 15, a instituição financeira anunciou a opção para dividir pagamentos de boletos em até doze vezes pelo cartão de crédito. Segundo a fintech, a função possibilita que os clientes concentrem “seus gastos em um só lugar – na fatura do cartão de crédito – facilitando a gestão e o controle do seu dinheiro, além de organizar melhor suas contas”.

A função permite o pagamento de boletos de até R$ 5 mil por ciclo de fatura. Já o parcelamento pode ser dividido em até doze prestações. A instituição financeira ainda promete juros menores que o mercado. Mas o valor depende da quantidade de parcelas escolhidas pelo cliente. Toda a transação é feita pelo aplicativo.

Com informações: Nubank (Blog)

