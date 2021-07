Nubank passa a autorizar pagamento de boletos pelo cartão de crédito

Lorena Amaro Nubank vai liberar pagamento por cartão de crédito para clientes gradativamente

A Nubank lançou nesta quinta-feira (15) a possibilidade do pagamento de boletos bancários pelo cartão de crédito . As dívidas poderão ser pagas à vista ou divididas em até 12 vezes, com juros abaixo do cálculo pelo retroativo do cartão do banco.

De acordo com a fintech, o pagamento de boleto pelo cartão crédito terá juros entre zero (pagamentos à vista) e 6% . O retroativo do cartão, atualmente, gira em torno de 2,75% e 14%.

O banco também oferece o adiantamento do pagamento das parcelas, caso o consumidor queira dividir a conta. Além do cartão da empresa, é possível pagar contas de luz, celular e empréstimos .

Especialistas, no entanto, alertam para os cuidados que devem ser tomados ao pagar contas pelo cartão de crédito. O consumidor deve garantir o pagamento da fatura antes do vencimento , caso ele decida parcelar o valor, poderá ter prejuízos com juros e até possibilidade de endividamento.