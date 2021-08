Fernanda Capelli Nubank contrata bancos para liderar IPO de US$ 40 bilhões na Bolsa dos EUA

Não é novidade para ninguém que o Nubank vai abrir o seu IPO na bolsa norte-americana.

No entanto, recentemente, algumas fontes divulgaram que o maior banco digital do mundo já contratou instituições financeiras para liderar a oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos.

Entre os nomes que surgiram , o banco Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) e Citi apareceram. Além disso, segundo as informações, o Nubank pretende arrecadar US$ 40 bilhões.

Maior estreia nos EUA

De acordo com as fontes, o IPO do Nubank seria um dos maiores de uma companhia sul-americana na Bolsa de Valores dos Estados Unidos.

Você viu?

Dessa forma, a operação chegou a ser comparado com outras grandes ofertas globais estreantes em 2021, como a corretora online Robinhood . Em suma, o Nubank deve solicitar o pedido de IPO entre o fim deste e o começo de 2022.

