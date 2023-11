Divulgação NTT DATA cria a Lore, a consultora de beleza virtual da L’Oréal

Uma experiência de compra sem limites e que abre as portas para oportunidades extraordinárias. Essa é a proposta da Lore, a assistente virtual digital criada pela NTT DATA para a L’Oréal, que promete revolucionar o comércio eletrônico e social commerce.

A Lore nasceu para romper uma barreira no atendimento ao cliente realizado por bots. Como os bots costumam ser programados para um número limitado de respostas, os níveis de precisão geralmente diminuem à medida que as consultas se tornam mais complexas. A L’Oréal decidiu levar as interações com seus consumidores a um novo nível e cocriou com a NTT DATA esse assistente, capaz de se comunicar de forma hiperpersonalizada com cada cliente em linguagem natural, de forma parecida a um ser humano.

A Lore faz sugestões aos clientes com base em suas necessidades, recomenda produtos que atendam a esses requisitos e os direciona para a loja virtual da marca ou permite que a compra seja realizada no mesmo aplicativo em que ocorre a interação. Na prática, funciona como uma consultora de beleza.

“Com o desenvolvimento da Lore, podemos oferecer um serviço de atendimento hiperpersonalizado que também nos permite ensiná-la sobre novos produtos e ampliar seu conhecimento e sensibilidade para interagir com humanos. Esta é a ponta do iceberg de como a inteligência artificial pode ajudar os usuários e melhorar a vida das pessoas”, afirma Santiago Santa María, diretor de IA Conversacional da NTT DATA.

No coração da solução está a eva, a plataforma de IA conversacional desenvolvida pela NTT DATA para criar e gerenciar assistentes virtuais de IA generativa, e que também integra os recursos da mais recente inovação em Open AI para oferecer essa solução capaz de compreender diálogos escritos e falados com uma fluência surpreendente.

“O processo de desenvolvimento dessa solução foi ao mesmo tempo desafiador e de grande aprendizagem. Para que a consultora de beleza virtual cumprisse seu objetivo e fosse capaz de dar respostas consistentes e ágeis mesmo nas situações mais difíceis, foi necessário realizar um treinamento intensivo durante meses”, diz Santa María.

Arturo Pérez-Wong, gerente geral de CPD CERAN da L’Oréal Chile, afirma: “Com essa nova tecnologia, podemos entender melhor nossos consumidores e oferecer um atendimento diferenciado, já que a Lore pode ter uma conversa fluida como se fosse uma pessoa real e recomendar os produtos certos para cada caso, minimizando a margem de erro”. O executivo também garante que “este é o ponto de partida para uma solução que evoluirá com o tempo”.

Francisca Unda, key account manager da L’Oréal, comentou que o Lore “foi a oportunidade de nos conectarmos mais com nossos clientes, de fazer com que eles se sintam realmente assessorados e de humanizar o atendimento, com controle e empatia”.

A solução para empresas permite criar rapidamente agentes virtuais que podem gerenciar com eficiência milhares de usuários, em vários idiomas e em diferentes áreas da sua empresa. Além disso, ela pode ser implantada em uma ampla variedade de canais digitais, como WhatsApp, Instagram, call centers, Web, dispositivos móveis, chatbots e outros dispositivos.

Fonte: Mulher