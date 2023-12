Novos integrantes do Conselho Estadual de Pessoas com Deficiência tomam posse

A secretaria de Direitos Humanos (SEDH) realizou, nessa terça-feira (12), a posse dos novos integrantes do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONDEF). Participam representantes do poder público e da sociedade civil. O mandato é de dois anos.

Além da posse dos novos integrantes do Conselho, a SEDH entregou o Levantamento de Dados SocioEconômicos de Pessoas com Deficiência elaborado pela Secretaria. O material proporciona uma visão abrangente e atualizada sobre as condições de vida, os desafios e as necessidades específicas desse grupo populacional.

No Espírito Santo, 6,7% da população são pessoas com deficiência. A secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, destacou a importância do conselho e sua atuação na sociedade: “O conselho representa a sociedade e nós, enquanto poder público, reafirmamos nosso compromisso de diálogo, buscando juntos uma sociedade melhor, com respeito e atenção com esta temática.”

Novos conselheiros

O mandato é de dois anos e o conselho é composto por representantes do poder público e da sociedade civil. O Conselho funciona na Casa dos Direitos, no Centro de Vitória.

Confira os novos integrantes:

Representantes do Poder Público:

Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH)

Titular: Maristela Lugon Arantes

Suplente: Ricardo Campos Dell Orto Casagrande

Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES)

Titular: Kamilla Oliveira Pereira

Suplente: Karla Rossana Pereira de Souza

Secretaria de Estado da Educação (SEDU)

Titular: Luiz Anhaia Vasconcelos

Suplente: Fernanda Rodrigues Simões

Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS)

Titular: Fernanda da Silva Moreira

Suplente: Natana Teixeira de Oliveira Costa

Secretaria de Estado da Saúde (SESA)

Titular: Fernanda de Oliveira Ferreira Roza Victor

Suplente: Vanessa Suzano Costa

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI)

Titular: Maria Regina Bertoldi

Suplente: Itamar Oliveira de Aquino

Secretaria de Estado da Cultura (SECULT)

Titular: Sandro Bermudes Machado

Suplente:Elza Heloísa Filgueiras

Secretaria de Estado de Turismo (SETUR)

Titular: Leilani Gomes Correia Scardua

Suplente: Guilherme Fernandes Magalhães Zucoloto

Representantes da Sociedade Civil

Área de Deficiência Intelectual:

Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Síndrome de Down do Espírito Santo (Vitória Down)

Titular: Carolina Laura Bracatto de Araujo

Suplente: Lisley Sophia Nunes Dias

Área de Deficiência Múltipla:

Federação das APAES do Estado do Espírito Santo (FEAPAES/ES)

Titular: Carlos Schaffel

Suplente: Roberta Rangel Viana

Ordem dos Advogados do Brasil (Seção Espírito Santo)

Titular: Právila Indira knust Leppaus

Suplente: Paulo Reis Finamore Simoni

Associação Capixaba de Paralisia Cerebral (ACPC)

Titular: Erika do Nascimento Almeida

Suplente: Mirian Coelho de Oliveira

Sindicato dos/as Trabalhadores/as em Educação Pública do Espírito Santo (SINDIUPES)

Titular: Rosinete Soares

Suplente: Menderson Resende de Moura

Sociedade Editatorial de Pesquisas em Educação em Libras – SOCEPEL

Titular: José Carlos de Siqueira Junior

Suplente: José Onofre de Souza

Conselho Regional de Psicologia 16ª Região (CRP16/ES).

Titular: José Antônio Souto Siqueira

Suplente: Raiza Meir Knust Leppaus

Associação das Pessoas com Deficiência do Estado do Espirito Santo – (APEDES)

Titular: Marcos Antônio do Espirito Santo

Suplente: Rosilda Maria Dias

Mais informações: https://sedh.es.gov.br/pessoa-com-deficiencia

