Novos Amazon Echo Show 8 e 5 chegam ao Brasil com Alexa e câmeras melhores

Divulgação/Amazon Novos dispositivos com Alexa foram lançados

A Amazon anunciou, nesta quarta-feira (25), o lançamento da nova geração do Echo Show 8 e do Echo Show 5 no Brasil. Os dispositivos inteligentes com Alexa, apresentados no exterior em maio deste ano, têm preço de R$ 999 e R$ 599, respectivamente. O destaque fica para a câmera de 13 MP do novo Echo Show 8, que conta com um recurso para manter o usuário sempre enquadrado em chamadas de vídeo.

Novo Echo Show 8 tem câmera que “acompanha” usuário

Com melhorias mais significativas, o novo Echo Show 8 também sofre aumento de R$ 100 no preço em relação à geração anterior. Em troca, os usuários levam para casa uma câmera embutida com sensor de 13 MP e lente grande angular.

O aumento na resolução do sensor é um dos fatores que possibilitam a função de enquadramento, que conta com zoom automático para “seguir” o usuário e mantê-lo sempre no centro em uma videochamada com outros dispositivos com tela ou pelo app Alexa.

Você viu?

Não é um recurso tão avançado quanto o do Echo Show 10, que tem uma tela que se move sozinha — entretanto, com recortes de imagem e auxílio da lente grande angular, a câmera do novo Echo Show 8 dá a sensação de movimento à cena.

Para usar o dispositivo em uma chamada de vídeo, você pode dizer “Alexa, ligue para minha família”, com o dispositivo já conectado à internet.

O display inteligente tem 8 polegadas, resolução HD e processador octa-core, além de alto-falantes estéreos duplos que prometem som claro e equilibrado para maior imersão ao reproduzir suas músicas ou filmes favoritos.

Novo Echo Show 5 mantém preço da geração anterior

O modelo mais compacto, Echo Show 5, tem tela de 5,5 polegadas e também chega em sua nova versão ao Brasil, mas mantém o preço de lançamento do modelo anterior no mercado nacional (enquanto registra uma queda no preço dos EUA).

Entre as novidades, está a câmera HD, que passa de 1 MP para 2 MP. Entretanto, ela não tem o mesmo recurso de enquadramento para usuários em videochamadas. O novo Echo Show 5 está disponível nas tradicionais cores preto e branco, e na nova cor azul.

Segurança e monitoramento remoto

Usando o aplicativo Alexa, donos do novo Echo Show 8 e Echo Show 5 podem usar a câmera embutida no aparelho para monitorar a casa de forma remota. A Amazon diz que todos os dispositivos são projetados com “várias camadas de proteção de privacidade”, e a nova geração traz ainda tampas embutidas, que permitem cobrir a câmera, para maior controle.

Além disso, os usuários podem visualizar e excluir quaisquer gravações de voz feitas pelas telas inteligentes. Os novos Echo Show 8 e Show 5 já estão disponíveis para compra na Amazon e em outros varejistas parceiros a partir desta quarta-feira.