Novorizontino vence o Cuiabá e entra no G4 da Série B

O Grêmio Novorizontino conquistou uma vitória crucial nesta quarta-feira ao derrotar o Cuiabá por 1 a 0 na Arena Pantanal, em partida válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol solitário de Waguininho garantiu ao Tigre uma posição privilegiada na tabela, acirrando a disputa pelo acesso à elite do futebol nacional.

Com o resultado positivo, o Novorizontino ascendeu à quarta colocação, somando agora 50 pontos. A equipe, no entanto, precisará ficar atenta, pois o Athletico-PR, com 48 pontos e um jogo a menos, pode ultrapassá-lo na rodada. O Furacão entra em campo nesta quinta-feira contra o Remo, em busca de sua chance. Para o Cuiabá, a derrota mantém o time com 46 pontos, estacionado na oitava posição, com a possibilidade de perder mais posições dependendo dos outros resultados da rodada.

O momento decisivo do jogo ocorreu aos 12 minutos do segundo tempo. Em uma jogada bem construída, Waguininho recebeu um passe preciso de Robson e, demonstrando frieza e categoria, finalizou para o fundo das redes, garantindo os três pontos para a equipe paulista.

Ambos os clubes já têm compromissos marcados pela 32ª rodada da Série B. O Cuiabá volta a campo neste domingo (12), às 20h30 (de Brasília), para receber o Coritiba em sua casa, a Arena Pantanal. O Novorizontino, por sua vez, enfrentará o Operário, também no domingo (12), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em busca de consolidar sua posição no G4.

