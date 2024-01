Novorizontino supera Athletico-PR e se torna primeiro semifinalista

Já em reta final de campeonato, o duelo da tarde desta quinta-feira (18) pelas quartas de final da Copinha Sicredi aconteceu entre Novorizontino e Athletico-PR, que aconteceu às 17h e definiu o primeiro semifinalista do principal torneio de base do mundo.

No Estádio Dr. José Lancha Filho, na cidade de Franca, o Novorizontino levou a melhor por 3 a 1 em cima do Athletico-PR e se sagrou o primeiro semifinalista do torneio. Entre os clubes paulistas, Corinthians e Aster Itaquá ainda tentarão reivindicar suas vagas na próxima etapa.

Com a bola rolando, o time de Novo Horizonte abriu o placar no último lance do primeiro tempo com Kauê Canela, aos 48 minutos. Na volta do intervalo, ampliou em 2 a 0 com Luiz Otávio aos 19, antes do duelo em Franca ser parado por conta das fortes chuvas.

Depois de cerca de 20 minutos, a bola voltou a rolar, quando Lima descontou aos 38, mas Enzo anotou o terceiro do Novorizontino no minuto seguinte.

Com a vitória, os paulistas aguardam o vencedor entre Corinthians e América-MG para conhecer seu adversário da penúltima etapa rumo ao título da Copa São Paulo.

Confira os jogos desta quinta-feira:

17h

Athletico-PR 1 x 3 Novorizontino

21h35

Corinthians 2 x 0 América-MG