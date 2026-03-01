Novorizontino elimina Corinthians e avança à final do Paulistão

O Novorizontino escreveu seu nome na história do futebol paulista ao eliminar o Corinthians com uma vitória por 1 a 0 neste sábado, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. Com o gol de Mayk aos 28 minutos do segundo tempo, a equipe do interior garantiu vaga na final do Campeonato Paulista, deixando o Timão pelo caminho e frustrando os planos de defesa do título alvinegro.

Agora, o Novorizontino aguarda o vencedor do clássico entre Palmeiras e São Paulo para definir seu adversário na decisão. Os jogos da outra semifinal estão marcados para os dias 4 e 8 de março. A equipe comandada por Enderson Moreira ainda tem boas chances de disputar a segunda partida da final em casa, a menos que o Palmeiras vença por uma diferença de quatro gols ou mais no agregado.

Corinthians falha e diz adeus ao Paulista

O Timão, que buscava o bicampeonato, não conseguiu reagir após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida e viu seu sonho acabar na semifinal. A equipe teve oportunidades, especialmente com Memphis Depay, André e Bidu, mas faltou eficiência para balançar as redes.

O Novorizontino, por outro lado, soube aproveitar seu momento. Mayk surgiu como herói ao aparecer na segunda trave para finalizar um cruzamento de Robson, garantindo a classificação histórica para a final.

Próximos compromissos

Enquanto o Novorizontino se prepara para a decisão do Paulistão e também para sua estreia na Série B contra o Londrina, o Corinthians volta sua atenção para o Campeonato Brasileiro. O Timão enfrenta o Coritiba na próxima quarta-feira (11/03), às 21h30, na Neo Química Arena, em busca de recuperação após a eliminação no estadual.

A derrota deixa o Corinthians com a missão de se reerguer no Brasileirão, enquanto o Novorizontino celebra uma das maiores conquistas de sua história, com a chance de levar o título paulista para o interior.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 x 0 CORINTHIANS

Competição: Campeonato Paulista (semifinal)

Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data: 28 de fevereiro de 2026 (sábado)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Público: 10.899 pessoas

Cartões amarelos: Matheus Bianqui, Dantas, Castrillón e Jordi (Novorizontino) / Matheuzinho, Allan, Breno Bidon, André e Gui Negão (Corinthians)

Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Zioli

VAR: Adriano de Assis Miranda

GOL: Mayk, aos 28′ do 2ºT (Novorizontino)

NOVORIZONTINO: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk (Eduardo Brock); Oyama, Léo Naldi e Rômulo (Juninho); Matheus Bianqui (Castrillón), Vinícius Paiva (Tavinho) e Robson.

Técnico: Enderson Moreira

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Vitinho), Allan (Gui Negão), André (Carrillo), Bidon (Pedro Raul) e Garro (Dieguinho); Memphis Depay.

Técnico: Dorival Júnior







Fonte: Esportes