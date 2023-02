Novo tremor de magnitude 6.3 gera pânico na Turquia e na Síria

Um terremoto de magnitude 6.3 na escala Richter atingiu o sul da Turquia, perto da fronteira com a Síria, nesta segunda-feira (20), provocando pânico e danificando ainda mais edifícios duas semanas após o pior terremoto da história moderna do país deixar dezenas de milhares de mortos.

Dois repórteres da Reuters disseram que os tremores foram fortes e duradouros, danificando edifícios e levantando poeira no ar noturno da cidade de Antáquia, onde estava o epicentro do tremor. O terremoto também foi sentido no Egito e no Líbano, segundo os repórteres da Reuters.

O Centro Sismológico do Mediterrâneo Europeu (EMSC, na sigla em inglês) disse que o tremor ocorreu a uma profundidade rasa de 2 quilômetros.

A polícia patrulhava Antáquia enquanto ambulâncias corriam para a área atingida pelo terremoto, perto do centro da cidade. Duas pessoas desmaiaram, enquanto outras lotaram as ruas ao redor do parque central fazendo chamadas de emergência pelos celulares.

A Reuters viu equipes de resgate turcas correndo a pé após o último terremoto para checar os moradores, muitos dos quais estavam vivendo em tendas temporárias depois dos tremores de duas semanas atrás.

Muna Al Omar, uma moradora, disse que estava em uma tenda em um parque no centro de Antáquia quando o terremoto ocorreu.

“Eu pensei que a terra ia se abrir debaixo dos meus pés”, disse ela, chorando, enquanto segurava seu filho de 7 anos nos braços. “Vai haver outro tremor?” ela perguntou.

Os dois terremotos que atingiram a região em 6 de fevereiro, que foram maiores e afetaram a vizinha Síria, deixaram mais de 1 milhão de pessoas desabrigadas e mataram muito mais do que o número oficial mais recente de 46 mil pessoas nos dois países.