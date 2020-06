Novo Toyota Hilux traz visual atualizado, entre outras novidades

Divulgação Jeep Compass 2021 quase não mudou nada na parte estética nas versões vendidas na Europa. No Brasil, poderá ser diferente

A Jeep mostra a linha 2021 do Compass na Europa, onde o SUV passará a ter novo motor 1.3 turbo e central multimídia mais moderna, mas quase sem mudanças no visual. Houve apenas a inclusão de novos detalhes nas lanternas. No Brasil, porém, onde o carro deverá mudar no ano que vem, espera-se mais novidades no desenho, nos moldes do que deverá acontecer na China, de acordo com imagens do flagra feitas em fevereiro último .

LEIA MAIS: Jeep aumenta preços de toda linha. Veja nova tabela

De qualquer forma, a principal novidade do Jeep Compass 2021 fica por conta do novo motor, que no Brasil será fabricado em Betim (MG), a partir do ano que vem. Aqui, será flex e deverá render mais que os 150 cv e 27,5 kgfm que entrega quando funciona apenas com gasolina europeia. Outro detalhe importante é que, pelo menos no mercado europeu, o novo motor funciona com câmbio de 6 marchas e dupla embreagem, difícil de vir a ser disponível no Brasil.

Além do novo motor, o Jeep Compass 2021 passa a ter uma outra central multimídia, embora o aspecto seja igual ao da anterior. Vem com tela de 7 ou 8,4 polegadas e é conectada à internet. Com isso, agora o GPS exibe informações em tempo real, há previsão do tempo, entre outros recursos. No caso da versão híbrida do SUV , que será importada da Itália, também em 2021, haverá funções para ajudar no monitoramento e recarga das baterias que alimentam o motor elétrico.

LEIA MAIS: FCA confirma Renegade e Compass híbridos no Brasil; novo 500 será elétrico

Por falar no Jeep Compass híbrido, a tração é integral porque o eixo dianteiro se move pelo motor a combustão e o traseiro pelo elétrico. Ao todo, são 240 cv, somando as potências dos dois motores. E, de acordo com a fabricante, o consumo pode chegar a 47,6 km/l com o uso alternado de ambos. Mais informações serão divulgadas numa data mais próxima do lançamento no Brasil.