Novo Suzuki Burgan Street 150 deve ser mostrado em fevereiro

Divulgação Nova Suzuki Burgman Street 150 terá desenho baseado no da versão de 125 cc cilindrada da imagem acima

A nova Suzuki Burgman Street 150 deverá ser uma das novidades do evento Auto Expo, na Índia, entre os dias 7 e 12 de fevereiro, informa o site indiano Overdrive . O novo modelo tem poucos concorrentes se for levando em conta quesitos como preço e cilindrada. Entre os únicos rivais, pode-se citar a Aprilia SR 150 e algumas versões da Vespa.

Ainda não há detalhes sobre como será o visual da nova Suzuki Burgman Street 150, mas sabe-se que suas linhas vão ser baseadas nas dos modelos de 125 cc da marca japonesa. Entre os itens de série, deverão estar incluídos alguns como farol de LED, para-brisa dianteiro e cluster totalmente digital, além de linhas arrojadas e musculosas.

Conforme a reportagem do Overdrive, existem chances da Suzuki Burgman Street 150 ser fabricada na Índia e exportada para outros mercados, assim como acontece com outro modelos da fabricante, como o Gixxer SF 250 .

A chegada do novo scooter de 150 cc de cilindrada não significará o fim das versões de 125 cc. Além dessa novidade, a Suzuki prepara o lançamento do modelo BS-VW Access 125, que vai chegar ao mercado indiano até o fim do mês, com o BS-VI Burgman Street previsto para a estrear logo em seguida. Ambos terão motor de 8,7 cva 6.750 rpm, refrigerado a ar, com comando simples, duas válvulas e injeção eletrônica de combustível.

No caso do Suzuki BD-VW Burgman Street 125 não haverá mudanças visuais. Apenas a inclusão de itens como indicador de autonomia e econômetro. Mais detalhes sobre a nova Suzuki Burgman Street 150 serão divulgados numa data mais próxima do lançamento.