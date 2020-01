Novo Suzuki Burgan Street 150 deve ser mostrada em fevereiro

arrow-options Kim Kwang-yoon/AutoTrader Hyundai Santa Cruz roda em testes, ainda camuflada. Versão feita em série, a partir de 2021, terá linhas protótipo

A novela que envolve a primeira picape média da Hyundai vai chegando ao fim. Depois de idas e vindas e da confirmação de que será fabricada a partir do ano que vem, no Alabama (EUA), eis que o novo utilitário é flagrado camuflado pelo site coreano Road Test . Apesar dos disfarces, é possível notar que o carro terá mesmo traços da versão conceitual, mostrada pela primeira vez em 2015.

Apesar disso, a nova picape da Hyundai vista em testes tem cabine dupla e não estendida como a do protótipo que apareceu no Salão de Detroit (EUA), há cinco anos. A mudança deve ter levado em conta que em um dos maiores mercados consumidores de picape do mundo, o americano, esse tipo de configuração é mais bem aceito.

Entre os atrativos na briga com os principais rivais o novo modelo da Hyundai terá o estilo arrojado que inspira robustez e sofisticação, sem deixar de lado a questão da esportividade, notada por detalhes como a alta linha de cintura,as rodas grandes e a linha da cabine que vai caindo em direção à traseira, unindo-se com a caçamba.

Ainda pouco se sabe sobre os detalhes do conjunto mecânico da Hyundai Santa Cruz ,mas existem algumas opções que pode ser adotadas pela marca coreana. Uma delas é o motor 2.4, de quatro cilindros, que rende 188 cv e 24,5 kgfm de torque, movido a gasolina. Há também o 2.0 turbodiesel, de 238 cv e 35,6 kgfm.

Brasil também terá picape da Hyundai

arrow-options Nicolas Tavares/iG Carros Hyundai Creta STC: protótipo deverá sair da fase de projeto e se tornar realidade para brigar com Fiat Toro e outras

Ainda não é certo que a Hyundai Santa Cruz virá ao Brasil. Entretanto, o mercado brasileiro não ficará sem uma picape da marca coreana. Por aqui, a fabricante deve entrar no mesmo segmento da Fiat Toro, que chegou ao mercado no início de 2016, ano em que foi mostrado no Salão do Automóvel o protótipo Creta STC .

Pelo o que o presidente da Hyundai da Argentina, Guillermo Artagaveytia, chegou a comentar, a marca tem planos de lançar uma nova picape na América Latina. Pelo cronograma de lançamentos da Hyundai , o novo modelo deverá compartilhar sua base com a próxima geração do Creta e irá concorrer com outros rivais, como a VW Tarok e as novas picapes da GM e Ford.