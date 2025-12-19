Novo Superintendente Regional da Polícia Federal toma posse no Rio Grande do Sul

Brasília/DF. O Delegado de Polícia Federal Alessandro Maciel Lopes tomou posse no cargo de Superintendente Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, em cerimônia realizada nesta sexta-feira (19/12), com a presença do Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, além de autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, representantes de instituições parceiras e servidores da Polícia Federal.

Durante a solenidade, foi realizada a assinatura do termo de posse e a transmissão dos Princípios Fundamentais da Polícia Federal, ato simbólico que marca o compromisso do dirigente com os valores institucionais da PF. O novo superintendente sucede o delegado Aldronei Pacheco Rodrigues, que se despediu da função após longo período à frente da unidade.

Em sua manifestação, o Diretor-Geral da Polícia Federal destacou a confiança na condução dos trabalhos pela nova gestão e ressaltou a trajetória profissional do empossado. “Dou as boas-vindas ao Alessandro, um profissional que dispensa apresentações, com uma carreira marcada por competência, dedicação, sobriedade e resultados positivos. Tenho plena confiança em sua liderança e no trabalho que será desenvolvido à frente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul”, afirmou Andrei Rodrigues.

Ao assumir a função, Alessandro Maciel Lopes reforçou seu compromisso com a instituição, com os servidores e com a atuação integrada na segurança pública. “Vou dar ao meu trabalho o melhor que for possível pela Polícia Federal, pelo efetivo, pelo Rio Grande do Sul e pelo nosso país. Exercerei essa função com equidade, transparência e imparcialidade, valores que orientam a atuação da Polícia Federal”, declarou.

A cerimônia reuniu representantes de órgãos de segurança pública, do sistema de justiça, autoridades estaduais e federais, além de servidores ativos e aposentados da Polícia Federal, marcando o início de um novo ciclo na Superintendência Regional da PF no Rio Grande do Sul.

Coordenação-Geral de Comunicação Social

[email protected]

Fonte: Polícia Federal