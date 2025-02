Novo Superintendente Regional da PF toma posse no Rio de Janeiro

Brasília/DF. A Polícia Federal realizou, na tarde desta sexta-feira (21/2), a cerimônia de posse do novo Superintendente Regional no Estado do Rio de Janeiro, delegado Fábio Galvão da Silva Rêgo. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, diretores da PF, servidores e convidados.

A cerimônia formaliza um ato administrativo de relevância da Polícia Federal, tendo como missão o planejamento, a direção, a coordenação, o controle e a execução das atividades institucionais no estado da Federação.

O Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, expressou satisfação com a nomeação do novo superintendente, ressaltando os desafios e responsabilidades no combate ao crime organizado. Em sua fala, destacou os resultados alcançados, como o aumento das apreensões e operações bem-sucedidas, além do fortalecimento da instituição por meio de concursos públicos e melhorias estruturais. Andrei finalizou reafirmando o compromisso com a ética, integridade e inovação, a fim de alcançar melhores resultados para a sociedade.

A cerimônia seguiu com a entrega dos princípios fundamentais da Polícia Federal ao novo superintendente regional, simbolizando a continuidade do compromisso institucional com a ética, a transparência e a segurança pública.

O novo superintendente regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro iniciou sua carreira como delegado de Polícia Federal em 2003, com lotação inicial em Cruzeiro do Sul, no Acre. Entre 2004 e 2006, foi chefe do Núcleo de Operações e Chefe Substituto da Delegacia de Imigração do RJ.

De 2006 a 2009, coordenou a Missão Suporte. De 2009 até o fim de 2010, chefiou a Delegacia da PF em Angra dos Reis. Foi Subsecretário de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança do RJ de 2011 a 2018.

Em 2020, foi Diretor de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários no Rio de Janeiro. Em 2021 e 2022, foi chefe da Delegacia Especial do Aeroporto Internacional do RJ.

Em 2023, foi Coordenador-Geral de Apoio Operacional da Diretoria-Executiva da PF e Coordenador-Geral do Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Em 2024, foi Chefe da Divisão de Disciplina da Corregedoria-Geral da PF.

Fonte: Polícia Federal