Novo Superintendente Regional da PF no Amazonas toma posse

Manaus/AM. O novo Superintendente Regional da Polícia Federal no Amazonas, delegado de Polícia Federal Umberto Ramos, tomou posse nesta quarta-feira (1/3). A cerimônia aconteceu no Auditório do Ministério Público Estadual e contou com a presença do Diretor-Geral da PF, Andrei Augusto Passos Rodrigues.

O termo de posse foi assinado pelo Diretor-Geral e pelo novo dirigente máximo da Corporação naquele estado. Em seu discurso de posse, Umberto Ramos agradeceu aos servidores da PF no Amazonas, que o acolheram no retorno e o trabalham junto nesse desafio.

Ele agradeceu ainda ao Diretor-Geral pelo convite para comandar a Superintendência em seu estado de origem e ressaltou que atuará com lealdade e compromisso institucional para poder alcançar os objetivos estratégicos definidos pela Polícia Federal. Por fim, destacou a defesa incansável do meio ambiente e da biodiversidade da Amazônia.

Em sua fala, Andrei Rodrigues pontuou que a Superintendência da PF no Amazonas é uma unidade extremamente estratégica, “pois vivemos em uma época em que poucos assuntos são tão sensíveis e relevantes como a questão ambiental”.

Por outro lado, salientou as qualidades do novo superintendente: experiência, competência e legitimidade para dirigir tal unidade, não só pela sua história pessoal e profissional na região, bem como por ser um grande conhecedor de toda a PF.

Currículo

Umberto Ramos iniciou sua carreira na Polícia Federal há mais de 20 anos, como Delegado de Polícia Federal na Superintendência da PF no Amazonas, onde exerceu os cargos de chefe da Delegacia de Polícia de Imigração; chefe da Delegacia de Repressão a Drogas; Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado; e Representante da Interpol.

Na Superintendência da PF em Goiás, foi Delegado Regional Executivo até assumir a função de Superintende Regional naquele estado.

Em Brasília, foi chefe substituto do Serviço de Análise de Dados de Inteligência Policial da Coordenação-Geral de Repressão a Entorpecentes; Coordenador-Geral da Coordenação Geral de Repressão a Drogas da Diretoria de Combate ao Crime Organizado; Coordenador-Geral da Coordenação Geral de Defesa Institucional (atual Coordenação Geral de Repressão a Crimes contra os Direitos Humanos); Diretor de Inteligência Policial e Chefe de Gabinete da Direção-Geral. Por fim, assumiu a Diretoria da Academia Nacional de Polícia, onde permaneceu até ser convidado para ocupar a titularidade da Superintendência Regional no Amazonas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas

Contato: (92) 3655-1563 / 98213-0105

E-mail: [email protected]